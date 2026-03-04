Uno Santa Fe | Santa Fe | arsenal

Descubren un arsenal enterrado en barriles en el sur provincial: tres detenidos y más de $10 millones secuestrados

Los operativos se realizaron en Rosario, Ibarlucea y Roldán. Incautaron fusiles, pistolas de alto poder de fuego, más de 10 millones de pesos, dólares y celulares. Parte del armamento estaba oculto bajo tierra en barriles.

4 de marzo 2026 · 17:25hs
Tres allanamientos realizados en Rosario, Ibarlucea y Roldán permitieron la detención de tres personas y el secuestro de un importante arsenal que se encontraba oculto bajo tierra en barriles, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Los procedimientos fueron llevados adelante por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) junto con las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), en el marco de una investigación del Ministerio Público de la Acusación.

Más de 10 millones de pesos y armas enterradas

El jefe de la Ciope, Maximiliano Bertolotti, explicó que el primer allanamiento se realizó el lunes alrededor de las 17 en el barrio 7 de Septiembre, en Rosario, donde se requisó un departamento y se secuestraron numerosos celulares y dinero en efectivo.

Una decena de allanamientos en barrio Nueva Esperanza dejó un aprehendido y el secuestro de drogas, armas y municiones

“Se incautaron más de 10 millones de pesos argentinos y 550 dólares”, precisó. Además, indicó que los tres procedimientos están vinculados entre sí y forman parte de una investigación que se desarrollaba desde hace varios meses.

Los otros dos operativos se concretaron el martes por la mañana en Ibarlucea y Roldán. En este último punto, los agentes hallaron barriles enterrados que contenían distintas armas de fuego.

“Venimos realizando tareas de inteligencia desde hace varios meses, y eso permitió dar con este secuestro”, señaló Bertolotti, quien advirtió que esta modalidad ya fue detectada en otros procedimientos. “Hemos encontrado en distintos allanamientos tachos enterrados. Evidentemente, las organizaciones criminales están utilizando esta metodología para ocultar armas, droga o dinero”, explicó.

Armas de alto poder de fuego

Entre el material secuestrado se encontraron pistolas calibre 9 milímetros y calibre .40, además de armas de marcas como Glock, CZ y Tanfoglio, consideradas de última generación.

También fueron incautados dos fusiles calibre 5.56 y .223, de fabricación china y norteamericana, escopetas y otras armas largas. Bertolotti remarcó que se trata de armamento de alto poder de fuego y poco habitual en este tipo de procedimientos.

Trabajo de inteligencia criminal

La subsecretaria de Inteligencia Criminal, Virginia Villar, sostuvo que el resultado es producto de un trabajo sostenido en análisis e inteligencia.

“Esta investigación es el resultado de un trabajo de inteligencia que forma parte de la priorización de la política de seguridad del Gobierno de la Provincia”, afirmó.

La funcionaria explicó que la Ciope, junto con analistas de inteligencia y la Dirección de Información Patrimonial, integra el sistema provincial de inteligencia criminal que trabaja en la detección de riesgos para la seguridad pública.

Por su parte, el fiscal regional Matías Merlo destacó la articulación entre el Ministerio Público de la Acusación, la Secretaría de Inteligencia del Ministerio de Seguridad y las fuerzas especializadas de la policía provincial.

“Se pudo obtener información sobre la existencia de material balístico en distintos puntos del Gran Rosario y avanzar en los procedimientos que permitieron hallarlo”, indicó.

Merlo subrayó la importancia del resultado: “Es importante porque logramos sacar de circulación material con un altísimo poder ofensivo”.

Investigación en curso

El fiscal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, Patricio Saldutti, confirmó que hay tres personas detenidas y que los teléfonos celulares secuestrados serán sometidos a peritajes.

Además, adelantó que una de las líneas de investigación apunta a determinar el origen del armamento. “Todas las armas tienen número de serie. Vamos a avanzar en la investigación para establecer su procedencia y también analizar los lugares donde fueron halladas”, concluyó.

