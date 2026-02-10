El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fe con una jornada despejada y con una temperatura a las 7 de la mañana de 19.5° y se espera que la máxima alcance los 36°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables, y debido a al ingreso de un breve pulso de aire relativamente frío desde el sur/suroeste, se observa que las condiciones tienden a mejorar levemente, no obstante ello esta mejora no se desarrolla en el tiempo debido a la baja potencia del sistema y nuevamente durante la tarde de hoy y primeras horas de mañana, las condiciones se deberían inestabilizar y permitir un nuevo ingreso de aire relativamente frío. Esta situación debería generar una configuración tal de las masas de aire que permite durante los próximos días se observen eventos de lluvias débiles a moderados pero de forma aislada y una tendencia en suave descenso o poca variación de los registros térmicos, sobre todo de las máximas.
Clima en la ciudad de Santa Fe: anticipan lluvias débiles y leve baja de las máximas
Que nos depara el pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona
Miércoles con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones inestables con tendencia muy lenta y gradual a mejorar con alguna posibilidad de lluvias débiles durante la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más importantes. Temperaturas e ascenso de las mínimas, 22° y descenso de las máximas, 33°. Vientos leves de direcciones variables, cambiando a moderados predominando del sector sur/sureste.
En tanto para el jueves se espera un cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones algo inestables con posibles lluvias débiles a moderadas durante la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en suave descenso: mínima 18° y máxima 30°. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, cambiando a leves de direcciones variables, predominando del sector este.
Por último se espera un viernes mayormente soleado, con algunas nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 22° y máxima 34° Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste.
