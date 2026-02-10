Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Clima en la ciudad de Santa Fe: anticipan lluvias débiles y leve baja de las máximas

Que nos depara el pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

10 de febrero 2026 · 09:07hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fe con una jornada despejada y con una temperatura a las 7 de la mañana de 19.5° y se espera que la máxima alcance los 36°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables, y debido a al ingreso de un breve pulso de aire relativamente frío desde el sur/suroeste, se observa que las condiciones tienden a mejorar levemente, no obstante ello esta mejora no se desarrolla en el tiempo debido a la baja potencia del sistema y nuevamente durante la tarde de hoy y primeras horas de mañana, las condiciones se deberían inestabilizar y permitir un nuevo ingreso de aire relativamente frío. Esta situación debería generar una configuración tal de las masas de aire que permite durante los próximos días se observen eventos de lluvias débiles a moderados pero de forma aislada y una tendencia en suave descenso o poca variación de los registros térmicos, sobre todo de las máximas.

Miércoles con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones inestables con tendencia muy lenta y gradual a mejorar con alguna posibilidad de lluvias débiles durante la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más importantes. Temperaturas e ascenso de las mínimas, 22° y descenso de las máximas, 33°. Vientos leves de direcciones variables, cambiando a moderados predominando del sector sur/sureste.

En tanto para el jueves se espera un cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones algo inestables con posibles lluvias débiles a moderadas durante la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en suave descenso: mínima 18° y máxima 30°. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, cambiando a leves de direcciones variables, predominando del sector este.

Por último se espera un viernes mayormente soleado, con algunas nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 22° y máxima 34° Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste.

• LEER MÁS: La temperatura media de enero en la ciudad de Santa Fe fue la más baja de los últimos cinco años

Santa Fe Clima ciudad
Noticias relacionadas
Condenaron en Santa Fe al dueño de Vendo tu Auto y espera juicio por estafas en Rosario

Condenaron en Santa Fe al dueño de "Vendo tu Auto" y espera juicio por estafas en Rosario

Corroiodos, obstruidos y con un evidente deterioro: los caños centenarios de agua que se están reemplazando en Santa Fe

Oxidados, obstruidos y con un evidente deterioro: los caños centenarios de agua que se están reemplazando en Santa Fe

Santa Fe con un lunes a todo sol

Lunes en Santa Fe con el sol como protagonista, en un inicio de semana radiante

El pago total anual del impuesto inmobiliario y patente automotor se puede hacer online

Pago total anual del Inmobiliario y Patente continúa con descuento de 35%: más de 95.000 se sumaron en enero

Lo último

El cronograma del día en el Argentina Open

El cronograma del día en el Argentina Open

Medrán paró a los 11 de Colón para el debut ante Deportivo Madryn

Medrán paró a los 11 de Colón para el debut ante Deportivo Madryn

Corvalán y Roldán siguen en Unión, pero marginados del plantel

Corvalán y Roldán siguen en Unión, pero marginados del plantel

Último Momento
El cronograma del día en el Argentina Open

El cronograma del día en el Argentina Open

Medrán paró a los 11 de Colón para el debut ante Deportivo Madryn

Medrán paró a los 11 de Colón para el debut ante Deportivo Madryn

Corvalán y Roldán siguen en Unión, pero marginados del plantel

Corvalán y Roldán siguen en Unión, pero marginados del plantel

Brigadistas santafesinos en Chubut: El cansancio se siente, pero la moral de la tropa está intacta

Brigadistas santafesinos en Chubut: "El cansancio se siente, pero la moral de la tropa está intacta"

Colón arranca con una idea firme pero con un plan B listo para activarse

Colón arranca con una idea firme pero con un plan B listo para activarse

Ovación
Galatro calificó como positivo el amistoso de Capibaras en Corrientes

Galatro calificó como positivo el amistoso de Capibaras en Corrientes

Regatas de Santa Fe sacó boleto a cuartos de final en San Juan

Regatas de Santa Fe sacó boleto a cuartos de final en San Juan

Alan Crenz peleará por el título en Buenos Aires

Alan Crenz peleará por el título en Buenos Aires

Julián Cosi: Madryn tiene que jugar la Liga Profesional el año que viene

Julián Cosi: "Madryn tiene que jugar la Liga Profesional el año que viene"

El cronograma del día en el Argentina Open

El cronograma del día en el Argentina Open

Policiales
Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco