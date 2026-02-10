Clima en la ciudad de Santa Fe: anticipan lluvias débiles y leve baja de las máximas

Que nos depara el pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fe con una jornada despejada y con una temperatura a las 7 de la mañana de 19.5° y se espera que la máxima alcance los 36°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son relativamente estables, y debido a al ingreso de un breve pulso de aire relativamente frío desde el sur/suroeste, se observa que las condiciones tienden a mejorar levemente, no obstante ello esta mejora no se desarrolla en el tiempo debido a la baja potencia del sistema y nuevamente durante la tarde de hoy y primeras horas de mañana, las condiciones se deberían inestabilizar y permitir un nuevo ingreso de aire relativamente frío . Esta situación debería generar una configuración tal de las masas de aire que permite durante los próximos días se observen eventos de lluvias débiles a moderados pero de forma aislada y una tendencia en suave descenso o poca variación de los registros térmicos, sobre todo de las máximas .

Miércoles con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones inestables con tendencia muy lenta y gradual a mejorar con alguna posibilidad de lluvias débiles durante la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más importantes. Temperaturas e ascenso de las mínimas, 22° y descenso de las máximas, 33°. Vientos leves de direcciones variables, cambiando a moderados predominando del sector sur/sureste.

En tanto para el jueves se espera un cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones algo inestables con posibles lluvias débiles a moderadas durante la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en suave descenso: mínima 18° y máxima 30°. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, cambiando a leves de direcciones variables, predominando del sector este.

Por último se espera un viernes mayormente soleado, con algunas nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 22° y máxima 34° Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste.

• LEER MÁS: La temperatura media de enero en la ciudad de Santa Fe fue la más baja de los últimos cinco años