El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, inestabilidad, y una temperatura a las 7.15 de la mañana de 19.6° y se espera que la máxima alcance los 31°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se observa el ingreso de un sistema frío a la región, el cual permite que las condiciones tiendan a estabilizarse y con ello las temperaturas presenten una suave y gradual tendencia en descenso. No obstante ello, y dado que la acción de dicho sistema no es muy prolongada en el tiempo, este comportamiento debería cambiar hacia finales de la semana, por lo que las condiciones nuevamente deberían comenzar a inestabilizarse con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del sábado
Clima en la ciudad de Santa Fe: temperaturas en descenso y un arranque de fin de semana con lluvias débiles
Que nos depara el pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días
Jueves con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales con condiciones relativamente estables a algo inestables y temperaturas en gradual descenso: mínima 17º y máxima 29º. Vientos leves a moderados predominando del este/sureste.
En tanto el viernes se espera el cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones algo inestables a inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 18º y ascenso de las máximas, 35º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste.
Por último se espera un fin de semana con un sábado con cielo mayormente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales y con condiciones algo inestables a inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 19º y suave descenso de las máximas, 33º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, cambiando a leves de direcciones variables.
