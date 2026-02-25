Clima en la ciudad de Santa Fe: temperaturas en descenso y un arranque de fin de semana con lluvias débiles

Que nos depara el pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, inestabilidad, y una temperatura a las 7.15 de la mañana de 19.6° y se espera que la máxima alcance los 31°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son algo inestables y se observa el ingreso de un sistema frío a la región, el cual permite que las condiciones tiendan a estabilizarse y con ello las temperaturas presenten una suave y gradual tendencia en descenso . No obstante ello, y dado que la acción de dicho sistema no es muy prolongada en el tiempo, este comportamiento debería cambiar hacia finales de la semana , por lo que las condiciones nuevamente deberían comenzar a inestabilizarse con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del sábado

Jueves con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales con condiciones relativamente estables a algo inestables y temperaturas en gradual descenso: mínima 17º y máxima 29º. Vientos leves a moderados predominando del este/sureste.

En tanto el viernes se espera el cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones algo inestables a inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 18º y ascenso de las máximas, 35º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste.

Por último se espera un fin de semana con un sábado con cielo mayormente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales y con condiciones algo inestables a inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 19º y suave descenso de las máximas, 33º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, cambiando a leves de direcciones variables.

• LEER MÁS: La temperatura media de enero en la ciudad de Santa Fe fue la más baja de los últimos cinco años