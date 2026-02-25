Uno Santa Fe | Santa Fe | ciudad

Clima en la ciudad de Santa Fe: temperaturas en descenso y un arranque de fin de semana con lluvias débiles

Que nos depara el pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

25 de febrero 2026 · 07:32hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, inestabilidad, y una temperatura a las 7.15 de la mañana de 19.6° y se espera que la máxima alcance los 31°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se observa el ingreso de un sistema frío a la región, el cual permite que las condiciones tiendan a estabilizarse y con ello las temperaturas presenten una suave y gradual tendencia en descenso. No obstante ello, y dado que la acción de dicho sistema no es muy prolongada en el tiempo, este comportamiento debería cambiar hacia finales de la semana, por lo que las condiciones nuevamente deberían comenzar a inestabilizarse con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del sábado

Jueves con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales con condiciones relativamente estables a algo inestables y temperaturas en gradual descenso: mínima 17º y máxima 29º. Vientos leves a moderados predominando del este/sureste.

En tanto el viernes se espera el cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones algo inestables a inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 18º y ascenso de las máximas, 35º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste.

Por último se espera un fin de semana con un sábado con cielo mayormente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales y con condiciones algo inestables a inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 19º y suave descenso de las máximas, 33º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, cambiando a leves de direcciones variables.

• LEER MÁS: La temperatura media de enero en la ciudad de Santa Fe fue la más baja de los últimos cinco años

ciudad Santa Fe Temperaturas
Noticias relacionadas
La directora nacional de Migraciones Florencia Carignano

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

el boleto de colectivo aumentaria antes de fin de mes en la ciudad de santa fe

El boleto de colectivo aumentaría "antes de fin de mes" en la ciudad de Santa Fe

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó el plan de modernización del Autódromo Ciudad de Rafaela

Pullaro presentó la modernización del Autódromo Ciudad de Rafaela y anunció el regreso del TC a Santa Fe

 Ivana Melania Arduvino, de 35 años 

Se solicita información sobre el paradero de Ivana Melania Arduvino

Lo último

La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano se la tiene que comer y no desenchufar los micrófonos

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

Último Momento
La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano se la tiene que comer y no desenchufar los micrófonos

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

Madelón mete mano en el equipo y Unión tendrá un cambio para jugar ante Sarmiento

Madelón mete mano en el equipo y Unión tendrá un cambio para jugar ante Sarmiento

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Ovación
Finalizó la fase de grupos en la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Finalizó la fase de grupos en la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Capibaras XV ya puso el foco en el choque frente a Cobras

Capibaras XV ya puso el foco en el choque frente a Cobras

El gobernador Pullaro presentó la modernización del autódromo de Rafaela

El gobernador Pullaro presentó la modernización del autódromo de Rafaela

El Torneo Dos Orillas de hockey se pondrá en marcha el 14 de marzo

El Torneo Dos Orillas de hockey se pondrá en marcha el 14 de marzo

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Policiales
Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Escenario
Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe