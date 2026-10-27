Del fresco al calor: el tiempo cambia en Santa Fe y la temperatura irá en ascenso

La ciudad amaneció este martes con 14,8° y cielo algo nublado. Según el CIM-UNL, las condiciones comenzarán a inestabilizarse gradualmente mientras avanzan las temperaturas.

El comienzo de este martes e n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada y con una temperatura de 14.8º a las 7 de la mañana y una m áxima prevista de 24° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa cómo comienzan a reconfigurarse las masas de aire en la región, producto de la pérdida de potencia del sistema frío predominante hasta la jornada de ayer, frente al ingreso de aire algo más cálido proveniente desde este/noreste del continente. Esta situación, si bien mantiene todavía las condiciones estables, debería presentar una tendencia gradual de inestabilización que acompañe la tendencia en gradual ascenso de las temperaturas .

Miércoles con cielo mayormente despejado, nubosidad variable por momentos, sobre todo hacia la tarde/noche y la noche y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 14° y máxima 25°. Vientos leves del sector nor/noreste, rotando al este/noreste por momentos.

En tanto para el jueves se espera cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos, sobre todo hacía últimas horas del día con condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 16° y máxima 27°. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste.

Por último, el viernes se espera cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos, sobre las primeras horas del día con condiciones relativamente estables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 17° y máxima 29°. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste.

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