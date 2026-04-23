Santa Fe tendrá un invierno con más calor de lo habitual

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un invierno más cálido en Santa Fe, con temperaturas por encima de los valores históricos para la estación.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su actualización del Pronóstico Climático Trimestral y confirmó una tendencia que se mantendrá en todo el país: se esperan temperaturas más altas de lo habitual durante el invierno , es decir, por encima del promedio histórico para la estación .

El dato que refuerza que el cambio climático ya forma parte del escenario actual —según informó la agencia Noticias Argentinas— es que no habrá regiones de Argentina con temperaturas por debajo del promedio, incluso en los meses más fríos.

De acuerdo con el informe, las condiciones más marcadas de calor invernal se darán en la región del Litoral, el resto de Santa Fe, Córdoba y el este de San Luis, donde se prevé una categoría “superior a la normal”. Esto implica una tendencia sostenida a temperaturas medias más elevadas de lo habitual para el invierno.

En tanto, para el norte del país, el NOA, la región de Cuyo, la provincia de Buenos Aires, La Pampa y la Patagonia, el pronóstico indica una situación “normal o superior a la normal”. Es decir, si bien puede haber variabilidad, predominarán registros térmicos por encima de los valores históricos invernales.

El mapa difundido por el organismo muestra una amplia cobertura de tonos cálidos en todo el territorio nacional, lo que refuerza la proyección de un invierno con temperaturas elevadas de forma generalizada.

Este escenario se enmarca en un contexto de variabilidad climática, con posibles impactos en el consumo energético, la producción agropecuaria y la vida cotidiana.

Desde el SMN recomiendan seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico y las alertas meteorológicas, especialmente ante la posibilidad de eventos extremos asociados a estas condiciones térmicas por encima de lo normal en invierno.

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