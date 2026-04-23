Uno Santa Fe | Información General | Santa Fe

Santa Fe tendrá un invierno con más calor de lo habitual

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un invierno más cálido en Santa Fe, con temperaturas por encima de los valores históricos para la estación.

23 de abril 2026 · 10:50hs
Pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional

gentileza

Pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su actualización del Pronóstico Climático Trimestral y confirmó una tendencia que se mantendrá en todo el país: se esperan temperaturas más altas de lo habitual durante el invierno, es decir, por encima del promedio histórico para la estación.

temperaturas informe trimestral
El pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional

El dato que refuerza que el cambio climático ya forma parte del escenario actual —según informó la agencia Noticias Argentinas— es que no habrá regiones de Argentina con temperaturas por debajo del promedio, incluso en los meses más fríos.

De acuerdo con el informe, las condiciones más marcadas de calor invernal se darán en la región del Litoral, el resto de Santa Fe, Córdoba y el este de San Luis, donde se prevé una categoría “superior a la normal”. Esto implica una tendencia sostenida a temperaturas medias más elevadas de lo habitual para el invierno.

En tanto, para el norte del país, el NOA, la región de Cuyo, la provincia de Buenos Aires, La Pampa y la Patagonia, el pronóstico indica una situación “normal o superior a la normal”. Es decir, si bien puede haber variabilidad, predominarán registros térmicos por encima de los valores históricos invernales.

El mapa difundido por el organismo muestra una amplia cobertura de tonos cálidos en todo el territorio nacional, lo que refuerza la proyección de un invierno con temperaturas elevadas de forma generalizada.

Este escenario se enmarca en un contexto de variabilidad climática, con posibles impactos en el consumo energético, la producción agropecuaria y la vida cotidiana.

Desde el SMN recomiendan seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico y las alertas meteorológicas, especialmente ante la posibilidad de eventos extremos asociados a estas condiciones térmicas por encima de lo normal en invierno.

• LEER MÁS: En apenas una semana, abril ya alcanzó su promedio de lluvias durante los últimos 10 años en Santa Fe

Santa Fe Temperaturas invierno
Noticias relacionadas
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Santa Fe: jornada fría y soleada hoy, con inestabilidad y lluvias hacia el domingo

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Los jubilados de Santa Fe también con dificultades por los servicios de la obra social Pami

Pami en jaque en Santa Fe: jubilados denuncian un "abandono silencioso" y el corte de servicios claves

arranca el frio en santa fe: miercoles despejado y baja en las temperaturas

Arranca el frío en Santa Fe: miércoles despejado y baja en las temperaturas

Lo último

Hallaron muerta a María Laura Lafuente en el río Coronda tras cuatro días de búsqueda intensa

Hallaron muerta a María Laura Lafuente en el río Coronda tras cuatro días de búsqueda intensa

Neymar no juega en Brasil: ¿Santos lo cuida para visitar a San Lorenzo por la Copa?

Neymar no juega en Brasil: ¿Santos lo cuida para visitar a San Lorenzo por la Copa?

Secuestraron una bala calibre 9 milímetros con la cápsula y la ojiva de plomo en una ventana de la escuela Mariano Quiroga

Secuestraron una bala calibre 9 milímetros con la cápsula y la ojiva de plomo en una ventana de la escuela Mariano Quiroga

Último Momento
Hallaron muerta a María Laura Lafuente en el río Coronda tras cuatro días de búsqueda intensa

Hallaron muerta a María Laura Lafuente en el río Coronda tras cuatro días de búsqueda intensa

Neymar no juega en Brasil: ¿Santos lo cuida para visitar a San Lorenzo por la Copa?

Neymar no juega en Brasil: ¿Santos lo cuida para visitar a San Lorenzo por la Copa?

Secuestraron una bala calibre 9 milímetros con la cápsula y la ojiva de plomo en una ventana de la escuela Mariano Quiroga

Secuestraron una bala calibre 9 milímetros con la cápsula y la ojiva de plomo en una ventana de la escuela Mariano Quiroga

Refuerzan la asistencia alimentaria en Santa Fe: la demanda en comedores creció un 30 % y la Provincia aumenta las partidas

Refuerzan la asistencia alimentaria en Santa Fe: la demanda en comedores creció un 30 % y la Provincia aumenta las partidas

La sede que pica en punta para el cruce Unión-Independiente por Copa Argentina

La sede que pica en punta para el cruce Unión-Independiente por Copa Argentina

Ovación
Cómo le fue a Unión con la dupla ofensiva Tarragona-Colazo

Cómo le fue a Unión con la dupla ofensiva Tarragona-Colazo

Colón dio a conocer el operativo de seguridad para recibir a Godoy Cruz

Colón dio a conocer el operativo de seguridad para recibir a Godoy Cruz

Yeimar Gómez Andrade y Unión, un lazo intacto: Siempre se extraña

Yeimar Gómez Andrade y Unión, un lazo intacto: "Siempre se extraña"

Manuel Albrecht, el santafesino que sueña en grande: Estar en la Selección ya es un orgullo enorme

Manuel Albrecht, el santafesino que sueña en grande: "Estar en la Selección ya es un orgullo enorme"

Clásico caliente también en redes: Unión y Colón sumaron otro capítulo tras el duelo de Reserva

Clásico caliente también en redes: Unión y Colón sumaron otro capítulo tras el duelo de Reserva

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"