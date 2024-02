Clínicas y sanatorios, en una situación "desesperante": reclaman por pagos desactualizados de obras sociales

En cambio, Iapos, la obra social de la provincia y que es el principal financiador del sector, solo otorgó un aumento del 14% de las prestaciones en diciembre y luego no hubo actualizaciones. Es por eso que desde la Asociación enviaron una carta a su director, Nolasco Salazar, para dar cuenta de la situación que atraviesan. “Con Iapos hace 90 días que estamos charlando y nada. Los tiempos se terminan y ayer con la firma del acuerdo paritario se terminaron”, expresó Abraham.

Con el resto de obras sociales y prepagas, la situación es la misma. “La medicina prepaga aumenta la cuota que le cobra a la gente, pero no nos aumentan los aranceles”, se lamentó el profesional.

Sin embargo, Abraham aclaró que no llevarán adelante ninguna medida de fuerza. Aunque, ante la pregunta por la continuidad de la atención, señaló: “Va a llegar un momento, y no falta mucho, que no vamos a poder seguir. Te digo más, cada prestador irá dejando de poder, de acuerdo a su realidad individual. Cada clínica irá cayendo por peso propio”.

Aumento de demanda en guardias

En lo que respecta al trabajo diario, el referente de la Asociación indicó que tienen más pacientes en las guardias en el último tiempo. Y analizó: “La crisis genera un estrés, una situación compleja emocional y social que hace que la gente se sienta más enferma y se enferme más. Estamos trabajando más, no menos”.

