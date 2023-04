Sobre las personas que participaron de la actividad del sábado, señaló: "Fue, en principio, un grupo de socios de Yacht Club Santa Fe, de ahí vino la invitación. Entiendo que hubo algunos guardavidas y voluntarios que lo hicieron; lo que lamentablemente ni la Municipalidad ni Prefectura ni las autoridades han hecho".

Setúbal vegetación embarcaciones.jpg

Sostuvo que desde la Federación de Clubes Náuticos del Río Paraná se están haciendo algunos trámites para que "de alguna manera se entienda que esto es para beneficio para todos y un potencial prejuicio para aquellos transeúntes que puedan llegar a tener algún peligro".

•LEER MÁS: Impactante: un gigante muro de vegetación quedó atascado entre los pilotes de la laguna Setúbal

"Se necesita una determinación mucho más firme, con embarcaciones que tengan más porte. Cortaron con grampines y otras herramientas (los socios). Creo que no se puede subestimar con que esto se va a desprender en algún momento, por debajo las raíces van instalándose. Hay que tomar una determinación, razonablemente imagino que la debería tomar la intendencia".

Pilotes Setúbal 1.jpg

Respecto a las consecuencias que está desatando esta vegetación: "Esta no es una cuestión solamente estética. Recordemos que los embalsados tumbaron puentes e hicieron algunos daños y si se deprenden pedazos grandes pueden dañar no solamente a embarcaciones, sino que potencialmente a algunas personas. Esto no es normal, no podemos decir que vamos a esperar que venga el agua para sacarlo".

"La Municipalidad es responsable de la calidad de vida de los ciudadanos de Santa Fe y esto forma parte del escenario santafesino, no solo del turismo sino de todos. Tiene que intentar generar esfuerzos comunes para poder solucionar este problema, si lo dejamos no se va transformar en un obstáculo menor", cerró.

•LEER MÁS: Con machetes y grampines: así intentaron abrir la muralla de vegetación acuática que cruza la Setúbal de lado a lado