Impactante: un gigante muro de vegetación quedó atascado entre los pilotes de la laguna Setúbal

Aylen Carrasco, docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL, advirtió que, si bien no hay registros de una situación similar en la laguna Setúbal, "no significa que no exista o que no se vea en otros cauces secundarios del sistema fluvial Paraná".

camalotes 02.jpg Un gigante muro de vegetación quedó atascado entre los pilotes de la Laguna Setúbal

Sobre el material que generó una suerte de muralla sobre el espejo de agua, explicó: "Lo que estamos viendo es vegetación acuática que crece generalmente sobre las márgenes y que, con los cambios abruptos del nivel del agua, se desprenden del lugar donde están enraizadas y se fueron acumulando sobre los pilares del ferrocarril".

Recordó que "en el verano ya tuvimos una situación similar a esta, que se acumuló muchísimo sobre la costanera este y con una tormenta se desengancho y siguió su curso aguas abajo".

Sobre las complicaciones que el fenómeno podría producir en la laguna, indicó: "Eso va a depender primero de las profundidades que tenga el cauce. La profundidad en los alrededores de los pilares del ferrocarril, sobre el centro, es de aproximadamente 16 metros o más. Sobre las márgenes, en el momento en que nosotros medimos, con una altura hidrométrica de 2.86 metros en el puerto, teníamos unos dos metros de profundidad".

laguna setubal.jpg Este martes, el Paraná midió en el puerto local 3.70 metros.

Destacó que cuando "se midieron las plantas en diciembre pasado no tenían un desarrollo de profundidad tan grande. Tenían entre 12 y 15 centímetros".

Advirtió que de permanecer "mucho tiempo podrían enraizarse en las márgenes, pero solo en lugares donde puedan agarrarse".

Consultada sobre cuánto tiempo permanecerá dicha vegetación en el lugar, consideró: "Depende principalmente del viento y del aumento o disminución del nivel hidrométrico. El episodio que tuvimos en enero permaneció hasta que llegó una tormenta"