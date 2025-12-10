Desde la Federación de Clubes Náuticos del Litoral aseguraron que “son normas que dispone la autoridad y desde las instituciones tenemos la obligación de difundirlas y de procurar que se cumplan”.

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río. Preocupa la poca formación de navegantes

Tras la confirmación de Prefectura de que comenzarán en Santa Fe los controles de alcoholemia en el río , la Federación de Clubes Náuticos del Litoral respaldó estas medidas. El referente de la entidad y comodoro del Yacht Club Santa Fe, Hugo Courault, aseguró en diálogo con UNO Santa Fe que los clubes “ tienen la obligación de difundir las normas y procurar que se cumplan ”.

Prefectura explicó que los operativos comenzarán en el marco de la temporada náutica, que registra un flujo muy elevado de embarcaciones deportivas y recreativas. Aunque todavía aguardan la calibración de sus alcoholímetros, Prefectura adelantó que busca apoyo técnico para implementarlos “cuanto antes”. El objetivo —según indicaron— es estrictamente preventivo frente al crecimiento del parque náutico.

En Santa Fe están registradas más de 8.100 embarcaciones, la cifra más alta del país. Para Courault, este fenómeno explica parte de la decisión: “Creo que las medidas obedecen a lo que fue el gran crecimiento del parque náutico en embarcaciones de recreación y deportivas, contexto en el que la gente muchas veces sale a navegar con poca formación”.

Salidas grupales y fiestas en el río

Prefectura explicó que los controles se implementan por riesgos detectados y situaciones recientes en el río, entre ellas el auge de salidas masivas y fiestas en el río en un marco de bajante prolongada del Paraná.

Courault expuso sobre esto: “Con la bajante prolongada que está transcurriendo en la región se generó una temática de salidas grupales o fiestas en el río que han dado como consecuencia hasta accidentes fatales como el ocurrido un año atrás”.

“Todo este contexto consideró Prefectura para tomar la decisión de efectuar controles más estrictos. Los controles se dan porque detectaron que se transgrede con el peligro de las consecuencias que pueden ocurrir”, agregó.

Multas y controles

Prefectura recordó que el límite de alcohol permitido es de 0,5 g/l para embarcaciones deportivas y 0,2 g/l para motos de agua. Las multas pueden ir desde 200.000 pesos hasta 4 millones de pesos, según la gravedad de la infracción. Además, los controles incluirán verificación de elementos obligatorios: chalecos salvavidas, bengalas, matafuego y carnet habilitante.

Courault insistió en que los clubes acompañarán el trabajo de las autoridades: “Son normas que dispone la autoridad que determina Prefectura. Desde el club tenemos la obligación de difundirlas y de procurar que se cumplan”.

Falta de formación de quienes navegan

“Nosotros apostamos a hacer cursos de capacitación para dar la enseñanza suficiente para que se pueda acreditar a través de un examen que evalúa Prefectura. Con estos cursos se hace un acta y uno accede a un carnet que acredita que está en condiciones de conducir una embarcación”, explicó el comodoro del Yacht Club.

Además, subrayó los elementos que deben estar en regla sin excepción: “Más allá de que uno debe tener en condiciones la embarcación, se debe contar con los elementos de seguridad, un matafuego en condiciones, un salvavidas por tripulante, todos requisitos que no son opinables”.

Courault agregó que la falta de formación preocupa especialmente en disciplinas como la motonáutica: “En el contexto del crecimiento exponencial que tuvo la navegación recreativa en Santa Fe, sobre todo a través de la motonáutica, hay mucha gente que no tiene formación para navegar o que tiene una formación escasa”, analizó. Y recordó que quien conduce una embarcación “tiene responsabilidad civil y penal, siendo también responsable de la propia tripulación”.