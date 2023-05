"El freestyle en mi vida ocupa un parte demasiado importante, que arrancó como un hobby y hoy en día lo veo como una pasión que puede llevarnos a vivir de esto. No estamos en camino a vivir del freestyle en sí, pero sí vivir bien haciendo esta disciplina. Rapeo más o menos desde el 2012, compito desde el 2015 y ver como de a poquito fue dándose todo, la trayectoria, el salir del país, hoy en día ya conozco más de 15 o 16 provincias y salí campeón en muchas de ellas, todo va de la mano con un montón de esfuerzo. Todos los días me ponía a rapear un rato, competir a nivel local en la mayoría de las competencias que podía. Y obviamente, después tuve la suerte de conseguir un trabajo como para tener un sustento para moverme. Siento que si administrás y equilibrás tu vida te da para todo", expresó Cobe.

freestyle cobe jóvenes (3).jpg

Sobre sus inicios, contó: "Empecé en las compus del gobierno, me mostraron una batalla en video, volví a mi casa como loco. Me acuerdo que tenía un blackberry cuadrado y en internet buscaba qué había, no encontraba nada, no tenía información, solamente esa batalla y la estuve viendo como por siete meses, solo eso, rapeando solo en casa. Hasta que un día llegó una solicitud por Facebook y ahí me enteré de que existían las competencias de freestyle".

Se llama Matías Ruiz, pero en el mundo del freestyle tiene un apodo muy reconocido. "Fui a anotarme a mi primera competencia y dije que quería anotarme como Matías Ruiz, como lo que más incorporás en el sistema, nombre y apellido. Y me dijeron «no loco, cómo te vas a anotar así, andá y búscate un nombre». Estaba con una gorra de Kobe Bryant, el basquetbolista, me quedé mirando la gorra y dije «bueno, me pongo Cobe» y ahí quedó".

freestyle cobe jóvenes (4).jpg

"Lo que me puede llegar a diferenciar de los otros es la constancia, las ganas. Siempre tener esa vocación para decir voy, no quedarme. Es una disciplina en la que se pierde muchísimo más de lo que se gana, donde si hay 200.000 competidores gana uno solo, entonces es muy difícil ganar. Hay mucha gente que al perder tanto se termina frustrando, dice «esto no va conmigo, no es para mí», he tenido ese pensamiento muchísimas veces, pero supe redimirme y decir «esto es lo que me gusta a mí, esto es lo quiero hacer y hacerlo parte de mi vida» porque hoy en día me consumió la vida entera", dijo el joven santotomesino.

El freestyle cada vez se más en las calles, y según Cobe este crecimiento se debe a que es una "movida popular" gratuita, que se desarrolla en espacios públicos. "Hoy en día no existe ninguna disciplina cultural que convoque tantos pibes de 15 a 25 años, si bien hay mucha gente de diferentes edades, más grande o más chica, creo que es la única disciplina. Vas a una plaza un fin de semana y vas a ver un grupo de 300, 400 pibes rapeando", manifestó.

freestyle cobe jóvenes.jpg

Cobe nuevamente pondrá el nombre de Santa Fe en lo más alto al representarla en una de las competencias más importantes de esta disciplina: "Hace dos semanas o un poco menos me anunciaron que tengo mi participación en la Red Bull, una regional que se hará en Córdoba y donde los cuatro mejores de ese día van a ir a las nacionales en Buenos Aires. Es una oportunidad superimportante, estoy solamente a dos rondas de cumplir mi sueño máximo que es estar en un nacional de Red Bull y que sería como la madre de todas las competencias, en todo el mundo, no solo en el país".

