Cococcioni: "Los presos recapturados serán alojados en los calabozos de la cárcel de Coronda"

Los seis evadidos de la subcomisaría 17ª de la ciudad de Santa Fe

Al ser consultado sobre las versiones que surgieron frente a lo ocurrido, principalmente la que habla de que los presos recibieron ayuda externa para escapar afirmó: "No podemos confirmar esta versión porque aun no hay elementos objetivos para confirmarlo. Igualmente todo queda sujeto a la investigación que lleva adelante la fiscalía y es donde se esclarecerá el hecho. Hasta el momento lo que se sabe es que se limó un barrote y luego los detenidos se colgaron por el techo y desde allí se fueron".

En lo que refiere al funcionamiento de la dependencia policial explicó: "La subcomisaría tiene una organización que no contempla adecuadamente la custodia de personas. Había ocho efectivos por guardia, por eso es que nosotros nos proponemos erradicar las comisarías como lugar para alojamiento de personas porque no tiene la figura del celador o centinela, propia del servicio penitenciario. Igualmente esto no debe excusar responsabilidades funcionales si las hubiera, pero en términos generales no hay una estructura con roles asignados a la custodia de personas".

Al contestar sobre la superpoblación en comisarías dijo: "A nuestro entender todas están superpobladas porque ninguna debería de estar poblada. Hemos encontrado comisarías con más de 45 detenidos".

Por último aseguró que "los presos que sean recapturados van a ir al calabozo de la cárcel de Coronda, mientras los que estaban y teniendo la posibilidad de evadirse, no lo hicieron se los trasladará a otra comisaría porque entendemos que debemos dar una señal en cuanto al comportamiento del detenido. El que protagoniza un hecho de evasión pasa a elevar su perfil de peligrosidad del servicio penitenciario y va a tener condiciones más estrictas de detención".

