Colectivos: empresarios piden que el gobierno subsidie directamente a los pasajeros a través del sistema Sube El titular de la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros, Gerardo Ingaramo, dijo: "Que se deje de subsidiar al empresario y se haga al pasajero con la Sube" 28 de noviembre 2023

José Busiemi/ UNO Santa Fe Fatap va a pedir que los subsidios se otorguen directamente al pasajero por medio de la Sube

El servicio de transporte urbano de pasajeros sigue siendo noticia. Este martes no se presta el servicio en provincia de Buenos Aires porque las empresas no recibieron el depósito correspondiente a los subsidios para afrontar los costos necesarios para prestar servicio. Es algo que también ocurre desde hace cuatro días en la ciudad de Corrientes, donde no circulan los coches, Chaco no tuvo servicio la semana pasada y en Tucumán están con serios inconvenientes. El sistema Sube podría ser una solución.

Gerardo Ingaramo, gerente de Autobuses Santa Fe y además integrante de la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) habló en el programa De 10 que se emite por LT10 y se refirió a los aumentos, al sistema de subsidios y el funcionamiento del servicio en Santa Fe. En cuanto al valor del boleto afirmó: "El 1 de noviembre hicimos una presentación al municipio argumentando los mayores costos que estaban ocurriendo, como por ejemplo el aumento de combustibles, el gasoil subió dos veces, y estamos pidiendo actualización tarifaria mensualmente. Hasta ahora no nos llamó nadie y no sabemos con quién hablar. Vemos que el tema va a a ser complejo porque de esta manera no podremos seguir prestando el servicio tal cual lo hacemos hoy al día, sin descartar la posibilidad de anunciar la suspensión del servicio nocturno, cosa que no queremos pero este gobierno no nos deja margen".

"Por otro lado la semana pasada estuvimos en Buenos Aires ya que necesitamos que se envíen los fondos para el pago salarial que son $2.500.000.000 para noviembre y otros $2.500.000.000 para diciembre y no saben si van a tener la plata, esa fue la contestación desde el Ministerio de Transporte de la Nación", agregó sobre el panorama del sector al día de hoy. Al ser consultado sobre cómo ven el futuro del servicio y del sector resaltó: "Yo creo que se vienen tiempos difíciles, va a ser complicado el pago de los salario o aumento salarial y si no hay una recomposición de ingresos, será aun peor". Por otra parte adelantó el anuncio que desde Fatap se realizará este medio día y está relacionado al sistema del subsidios del sector. "Queremos salir de esta madeja de subsidios y desde la federación estaremos emitiendo un comunicado donde estamos pidiendo que se libere la tarifa que corresponde por el servicio y que el Estado, ya sea el nacional, provincial o municipal, a través del sistema Sube le dé los beneficios a quien quiera. No queremos más subsidios ni compensaciones los empresarios porque provocan estos problemas, no saber qué tarifa tenemos, cuál es el costo y así no se puede seguir trabajando". "Hay una tarifa uniforme que sería de $500 y a quienes tengan atributos sociales se le pagaría o cargarían el monto a través de la tarjeta Sube, lo mismo ocurriría con quienes tienen el beneficio del boleto educativo gratuito, no que el empresario tenga que esperar 30, 45 o 60 días para poder recibirlo", aclaró sobre cómo funcionaría el sistema de subsidios. El comunicado que elabora Fatap sería luego presentado en los estamentos provinciales y municipales. "Para que nos den las tarifas que corresponden y así ellos luego puedan arreglarlo con el gobierno nacional: así era el sistema de subsidios que tuvimos hasta 2002. El subsidio está bien en la medida en que sea el 30 o 40 por ciento para que el usuario pague menos, pero no puede ser como en Buenos Aires que aporta 87.000.000.000 de pesos mensuales con una tarifa de 55 pesos, algo que es totalmente inviable, mientras que acá tenemos un boleto de 220 o 240 pesos pero estamos pidiendo que suba a más de 300 porque sino no podemos funcionar. Tenemos que buscar un nuevo horizonte para el sistema de transporte. A través de la tarjeta Sube que subsidien al pasajero, a quien lo necesite", cerró el empresario. • LEER MÁS: Rosario y Córdoba acordaron un nuevo aumento de colectivos: ¿qué pasará en la ciudad de Santa Fe?