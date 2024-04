Colectivos: no habrá aumento de boleto pero sí un aporte extra de la municipalidad para evitar un nuevo paro

Pedirá a Nación que colabore para comprar nuevos colectivos

Por otra parte también se le hará el pedido a Nación de la posibilidad de colaborar con la financiación de compra de nuevas unidades para renovación de las flotas y hacerlas más sustentables.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que se retome el sistema de subsidios el primer mandatario resaltó: "No se habló de ese tema ni hay expectativas de que suceda". Lo que sí aseguró es que el municipio continúa en reuniones con empresarios locales: "Es muy posible que debamos hacer un nuevo esfuerzo para brindar un aporte al sector este mes para evitar un paro y seguir trabajando para que tampoco sea necesario un nuevo aumento del boleto".

Sobre este último tema mencionó: "Aprovechamos el encuentro para dialogar con el intendente de Rosario y de Córdoba, con quienes acordamos mantener tarifas unificadas del servicio y no hay intención de un aumento el mes entrante (por mayo), pero si siguen subiendo los combustibles y el gobierno nacional no nos ofrece otras alternativas para apoyar el servicio, en junio ya no sé si se podría descartar esta opción".

• LEER MÁS: Una concejala de Rosario propone cabinas de protección blindadas para los choferes de colectivos