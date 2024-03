Comedores y merenderos: desde provincia afirmaron que los fondos asignados "no llegan a cubrir la demanda"

merendero comedor.jpg Comedores escolares en Santa Fe.

UNO Santa Fe dialogó con Sergio Basile, secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, quien afirmó sobre los escasos fondos a asignar: "Obviamente la demanda es creciente, estamos en una situación muy complicada, el clima social y económico no es el mejor".

"Nosotros sabíamos que estábamos en condiciones de poder dialogar con distintas instituciones para poder mostrar un poco la predisposición de que sabíamos que puede ser un escenario complejo, aunque no tan así como está ahora. Fue creciendo la demanda y también las complicaciones", continuó.

sergio checho basile.jpg Sergio Basile, secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe. Prensa

Falta de recursos para comedores y merenderos de Santa Fe

"Nosotros de Nación no estamos recibiendo aportes, estamos tratando de dialogar con Nación y todo lo que estamos haciendo es con esfuerzo provincial, con recursos propios, por eso también nos permitimos en estos 100 días de gestión hacer un promedio del 80% de aumento en las políticas alimentarias. Si uno compara con años anteriores respecto a la inflación, es muy probable que esté desfasado, pero arrancamos de un piso muy bajo porque el gobierno de Perotti no generó aumentos en las políticas alimentarias que puedan hoy estar un poco más altas", argumentó sobre la problemática.

"Siempre la demanda va a ser superior a lo que nosotros quizás podamos hacer, porque justamente ante el no ingreso de Nación, ante el recurso propio de la provincia y ante situaciones concretas. Y, por supuesto, cuando hay situaciones concretas, que quizás no son iguales a las del año pasado, es muy probable que algunos lugares no cuenten con el recurso suficiente", aseguró el funcionario provincial.

Desvíos de fondos para comedores inexistentes

"Encontramos un desorden muy grande en el ministerio y en la política alimentaria, por lo que empezamos una política de auditoría de todas las instituciones. Nosotros contamos con casi 800 instituciones alcanzadas por la política alimentaria en la provincia, donde en ese auditoría estamos en un 26%. De ese 26% la mitad estaban de forma irregular", dijo Basile.

La irregularidad más grande hallada en la auditoría se trató de comedores o merenderos que decían estar en una dirección, pero cuando se fue a controlar y a ver si realmente existía una copa de leche o un merendero con estas direcciones, desde Desarrollo Humano afirmaron que "encontramos una plaza, un espacio público o un galpón vacío. No había ningún merendero, ninguna plaza que se le estaba destinando fondos públicos".

El otro caso grave al que se hace mención son supuestas suplantaciones de identidad con personas que tenían a su nombre tarjetas institucionales, que son de uno de los programas alimentarios, que desconocían tenerlas y que se le colocaban fondos públicos a su nombre.

La mayoría de las irregularidades que se hallaron hasta ahora están radicadas en el sur de la provincia. poniendo mayor énfasis en la auditoría en lo que son las dos ciudades más grandes de Santa Fe como lo son la capital provincial y Rosario.

"Como vos decís, no me alcanza y mi auditoría me está dando que tengo el 50% de lo que yo estoy controlando que está irregular, bueno, estamos tratando de profundizar esa auditoría. En un contexto de crisis, nosotros queremos volcar. Estamos haciendo un gran esfuerzo con un presupuesto propio, porque de nación todavía no tenemos recursos", aseveró el funcionario.

Con respecto a la irregularidad de los fondos que se encontraban desviados o sin estar acordemente asignados, se habla de que "eran números importantes para la provincia, para el sistema y programa alimentario. En este caso algunos superaban el millón de pesos, otros estaban en otros montos también superiores".

"Nos indigna porque justamente estamos pasando un mal momento económico y de crisis social donde hay comedores que tienen muchas dificultades y les cuesta percibir un monto importante. Queremos generar ese orden ante un desorden que encontramos en términos de la planificación estratégica y cómo se lleva al territorio y después contar eso", concluyó.