Comenzó el debate por el autocultivo de cannabis medicinal en el Senado santafesino

Un grupo de senadores de la comisión de Salud con referentes de las organizaciones de madres que llevan varios años reclamando que se las autorice a cultivar y elaborar los aceites que sus hijos necesitan para mejorar su calidad de vida. "Todavía hay muchos prejuicios y desconocimiento sobre este tema, por eso para nosotras es fundamental que nos escuchen", comentó Laura Acosta, presidenta de Mamás Cannabis Medicinal (Macamé).

Actualmente hay una ley nacional sobre cannabis medicinal, pero que autoriza el acceso a aceite de cannabis importados para personas con epilepsia refractaria, dejando de lado otras patologías como el parkinson, fibromalgia, epilepsia, artritis reumática, autismo, síndrome de Tourette o cáncer, entre otras tantas enfermedades para las cuales la terapia con cannabis ya se está utilizando. La ley provincial que incorpora los medicamentos a base de cannabis en el formulario terapéutico provincial contempla la producción pública de derivados del cultivo, pero aún no se avanzó mucho en este camino.

Por eso, explica Acosta, "la única manera de que nuestros hijos accedan a su tratamiento es a través del cultivo de la plata de cannabis, lo cual nos pone en una situación de mucha vulnerabilidad porque estamos sobre el límite de la legalidad”, señaló y advirtió que "es necesario blanquear esta situación, someterla a un debate serio como sociedad y aprobar una ley que nos permita vivir más tranquilas".

La propuesta

El proyecto aprobado en Diputados parte de una iniciativa de los diputados Rubén Giustiniani y Silvia Ausburguer, impulsada luego por la diputada Agustina Donnet, de Igualdad y Participación. La propuesta se unificó con otra iniciativa de la diputada del GEN Mónica Peralta.

La ley de abastecimiento de cannabis con fines terapéuticos autoriza a personas físicas, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro a "sembrar, cultivar y guardar cannabis y sus derivados" que cuenten con recomendación médica para su uso terapéutico o cultiven para abastecerlas.

Además, crea un Registro Provincial de personas autorizadas a autoabastecerse de cannabis con fines terapéuticos y un programa de "Producción de Cannabis Santafesino para Uso Medicinal" en el ámbito del Ministerio de Salud.

La iniciativa tuvo sanción en Diputados en julio pasado y ahora tendrá que abrirse camino en el Senado que la tiene en agenda en la comisión de Salud, presidida por el médico pediatra Osvaldo Sosa (PJ). En la tarde del miércoles, varios senadores participaron de un encuentro virtual con las organizaciones de madres que cultivan.

Una cuestión de derechos

La legalización del autocultivo "garantiza derechos individuales en concordancia con el artículo 19 de la constitución nacional y especialmente el derecho a la salud, el derecho a elegir cómo abordar determinados tratamientos antes diversas patologías", apuntó la diputada Mónica Peralta y advirtió que su sanción sacará "de la clandestinidad, la oscuridad y soledad y muchas mujeres y hombres que hoy están cultivando porque encontraron en el cannabis una forma contundente de mejorar la calidad de vida de sus hijos, hijas y familiares".

La legisladora advirtió que las ciudades de Santa Fe y Rosario ya tienen ordenanzas que abordan esta problemática y a nivel nacional existe una ley de autocultivo aún no reglamentada. "No podemos permitir a nivel provincial que este proyecto pierda estado parlamentario y que quienes más necesitan utilizar cannabis no puedan hacerlo porque no hay una ley que obligue al estado ante un derecho tan fundamental".

Su par Agustina Donnet recordó que "las madres vienen reclamando que se avance en esta legislación" y recordó que si bien la provincia tiene una ley que incorpora medicamentos en base a cannabis "no ha tenido efectos reales en la vida de las personas que siguen sin tener garantizado de parte del Estado el acceso al aceite".

En este sentido consideró que "regular el autocultivo es una vieja deuda que tiene tanto la provincia como el país" y recordó que a más de diez años del fallo Arriola (donde la Corte declaró la inconstitucionalidad de la norma que sanciona penalmente la tenencia de estupefacientes para consumo personal) es necesario avanzar en estos debates.

"El debate legislativo está llegando tarde a muchas discusiones ya saldadas en diferentes espacios de la sociedad. Es un momento en el cual tenemos que dar vuelta la página y avanzar en el Senado provincial porque los familiares están esperando una respuesta que acompañe y no castigue", concluyó.