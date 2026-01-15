La Municipalidad de Santa Fe comenzó la vacunación a embarazadas contra el virus sincicial respiratorio

Uno Santa Fe | Santa Fe | vacunación

15 de enero 2026 · 11:06hs
La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. El lunes 12 inició la inoculación contra el virus sincicial respiratorio (VSR), para embarazadas entre las semanas 32ª y 36ª de gestación.

La finalidad de esta inoculación es fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida anticipándose a la circulación del virus –que produce bronquiolitis– durante la temporada invernal.

Constanza Ramos, directora de Primer Nivel de Salud del municipio, destacó que esta vacuna “se coloca a la madre que, a través de la placenta y luego de la lactancia materna, transfiere sus anticuerpos al recién nacido previniendo infecciones respiratorias, como por ejemplo bronquiolitis”.

En este sentido, el municipio también incorporó durante el mes de diciembre la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta vacuna, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido.

Durante 2025 la campaña itinerante #ModoVacuna llegó también a las escuelas primarias, sostuvo puntos fijos y móviles, e incorporó puntos de alta circulación como la Terminal de Ómnibus, el hall de la Municipalidad, plazas y paseos. Para este verano se suman también las colonias, los balnearios y playas.

“Vamos a continuar durante todo la temporada en diferentes puntos de la ciudad, en el Operativo Verano, en las colonias de adultos mayores de la Municipalidad y con los puntos itinerantes para llegar tanto a adultos como a niños”, aseguró la funcionaria.

Objetivos de la campaña de vacunación itinerante

La vacunación está enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes pueden recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía. Además, también se pueden acercar aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.

El objetivo del programa impulsado por el municipio junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Este viernes 16 el dispositivo de #ModoVacuna se encontrará en la terminal de colectivos Manuel Belgrano, (Belgrano 2910), de 10 a 14.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 342 611 6585 (WhatsApp).

¿Qué es el virus sincicial respiratorio?

El virus sincicial respiratorio constituye la principal causa de infecciones respiratorias agudas bajas en lactantes y es responsable de una elevada carga de enfermedad, con impacto directo en las hospitalizaciones y en la demanda de atención en los servicios pediátricos. La aplicación durante el embarazo permite la transferencia de anticuerpos al bebé, generando una protección efectiva frente a la bronquiolitis y la neumonía, dos de las principales causas de internación en menores de un año. Prevenir estas afecciones permite proteger a los niños de 0 a 6 meses, reducir las complicaciones graves y contribuir a descomprimir la presión asistencial durante la temporada invernal.

