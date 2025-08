Comerciantes locales de electrodomésticos, en alerta por un decreto que permite compras directas a fábricas fueguinas

Este miércoles habrá una reunión en Buenos Aires con referentes de Came sobre lo que afirmaron como "un serio inconveniente para el comercio de todo el país”.

El referente santafesino y miembro de Came (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), Roberto Slovodianuk, alertó en diálogo con UNO Santa Fe que la norma podría tener consecuencias muy negativas para el comercio minorista de artefactos para el hogar.

"Este miércoles habrá una reunión con la Federación Argentina y CAME por el nuevo decreto que permite la compra directa online del consumidor final en la fábrica de Tierra del Fuego", confirmó Slovodianuk. Y agregó que “la situación, de concretarse, puede traer un serio inconveniente para el sector del comercio de todo el país”.

La nueva normativa que afecta al comercio

Este martes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) publicó la nueva reglamentación para la compra de productos electrónicos desde Tierra del Fuego. La medida busca “dinamizar la industria fueguina” y “facilitar el acceso a bienes tecnológicos para los consumidores del continente”, según explicaron desde el organismo.

La medida -publicada en la Resolución General 5727/2025 del Boletín Oficial- abarca celulares, televisores, monitores, aires acondicionados y microondas.

electrodomésticos .jpg José Busiemi

Estos productos serán entregados directamente en el domicilio del comprador, remitidos por la empresa que se encargue de la venta. Ello se enmarca dentro del nuevo Régimen de Envíos Simplificados dentro de la República Argentina, implementado para el traslado de productos desde el Área Aduanera Especial (AAE) al Territorio Continental Nacional (TCN).

El régimen contempla un tope de hasta tres unidades por producto por año calendario, con un tope de US$3000 por envío y sin límite de peso. Tras las ventas, la Aduana podrá fiscalizar para verificar que se haya cumplido el cupo anual por destinatario y que estén correctamente declarados.

“Sería como pasarnos por arriba y el mismo producto que nosotros le compramos a esa fábrica en Tierra del Fuego, con todo lo que eso conlleva para poder comercializarlo, hoy el consumidor final podría acceder al mismo sin algunas prebendas como IVA o Ganancias que llevarían a que sea un precio sensiblemente menor en desmedro del comercio minorista de artefactos para el hogar”, denunció.

Sin aumentos de precios, pero con bajo consumo

El panorama actual del sector no es alentador, incluso antes de esta medida. Slovodianuk remarcó que el rubro viene experimentando una marcada desaceleración en las ventas y una sobreoferta de productos.

“Aún no tenemos novedades respecto a aumentos de precios en lo que son artefactos para el hogar, hace tiempo que eso no está pasando y no ocurrió aún en este caso luego del aumento del dólar”, explicó.

No obstante, aclaró que el consumo está estancado: “Es un rubro especial porque viene con un amesetamiento muy marcado en cuanto al consumo de artefactos para el hogar, dado su costo y el hecho de que no son imprescindibles”.

Además, señaló que son las propias fábricas las que están intentando sostener el nivel de actividad con ofertas agresivas: “Son más las fábricas que están ofertando producto con promociones o descuentos que lo que realmente el comercio está pidiendo. Esto es una realidad de la parte del comercio pyme, no de las grandes cadenas”.