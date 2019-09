El ministro de la Producción y Trabajo, Dante Sica, anunció el martes que el Gobierno está cerca de concretar un acuerdo entre gremialistas y empresarios para habilitar un bono de 5.000 pesos para los trabajadores del sector privado.

La medida, que todavía no se oficializó, causó sorpresa entre los comerciantes e industriales de Santa Fe. "No negamos la necesidad de la gente, decimos que como la gente está necesitada, las Pymes no consiguen vender y necesitarían un bono también", dijo Javier Martín, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe.

En el mismo sentido, se expresó Daniel Bustamante, titular del Centro Comercial de Santa Fe. Fue más duro aún y afirmó que una decisión de este tenor "sería un mazazo" para el comercio, sector que viene siendo muy "castigado" por la crisis. "Es como que hicieran pagar algo que en realidad no está en situaciones de pagar nadie", comentó.

•LEER MÁS: El gobierno confirmó que habrá un bono a los trabajadores privados

El titular de la entidad que nuclea a los comercios de la ciudad agregó que para el sector “no es una buena noticia” tener que cumplir con una exigencia más, y recordó: “El comercio está tratando de subsistir”. Reconoció que en este momento de crisis “todos ganamos menos y que incluso muchos pierden”, pero insistió en que las forma utilizadas por el estado no son las correctas.

En ese sentido, sostuvo que “no es momento” y habrá “muchísimos comercios y pymes que no lo van a poder pagar”. Mencionó que la Came (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) “ya se expidió al respecto y nosotros pensamos en la misma línea, tenemos el mismo criterio”.

Y continuó: Es una dicotomía inentendible. Por un lado dan facilidades para que puedan pagar impuestos que las pymes no pude pagar mas. Es como que hicieran pagar algo que en realidad no está en situaciones de pagar nadie.

“Hay 200 mil puestos de trabajo menos en el país, el sector comercial está muy castigado y esto es otro mazazo a fin de año. Pensá que después viene el aguinaldo y todo lo demás. La gente ya no puede pagar ni los sueldos, te imaginas pagar un bono y el aguinaldo. Una situación lamentable”, describió Bustamante.

•LEER MÁS: Oficializan pago extraordinario a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo

Consultado sobre si existe la posibilidad de realizar una contrapropuesta del sector privado, recordó: “La vez que se implementó, hace un año, fue una cuestión voluntaria y en cuotas. En general las empresas lo pudieron pagar, con sacrificio, pero pudieron pagarlo. Pero en este momento los número no dan, las empresas cierran”.

En relación a si van a realizar alguna presentación formal, el presidente del Centro Comercial dijo a LT10: “Ya lo hicimos a través de nuestras entidades madres y hoy nos comunicamos con la Cámara Argentina de Comercio”.

Industria

Por su parte, Javier Martín, titular de la Unión Industrial de Santa Fe admitió que "no se puede desconocer la necesidad que tiene la mayoría de la gente de algún tipo de ayuda o refuerzo. Con la devaluación, el poder de compra se reciente y la gente lo nota cuando va al supermercado y ve que con el salario que tenía compra menos”.

Pero al mismo tiempo advirtió sobre la situación que atraviesa el sector industrial. “Las pymes no están vendiendo. Lo que tenían a cobrar se les licuó con la última devaluación y con los trastornos del dólar se cortó la cadena de pago, con lo cual muchas no han podido pagar a término sus sueldos”.

En ese escenario que Martín se pregunta cómo poder pagar una suma extra a los empleados. “El gobierno dice que se paga a cuenta de las cargas sociales, con lo cual una pyme que tenga 30 empleados, si es de 5 mil pesos, va a tener que adelantar 150 mil pesos de los impuestos que iba a pagar después”.

Y es por ello que anticipó: “Va a ser muy complicado desde el punto de vista financiero” hacer cargo del pago de un bono. Para el titular de la Unión Industrial, habrá distintos escenarios: “Algunas pymes lo van a poder pagar, otras van a negociar afrontarlo en cuotas. Y la que no lo puede pagar, quizás paga esto y deja de pagar otras cosas”.

En declaraciones a la misma emisora radial aclaró que no se trata de una situación de rubros, sino que será “empresa por empresa”, y señaló: “La gran mayoría va a tener dificultades. Algunos van a conseguir manejar esa dificultad y otras no. Nosotros tenemos casos de pymes nuestras, de reconocida trayectoria, que el último mes para poder pagar los sueldos no conseguían que los bancos le den descubierto. Está difícil la situación. Hace frente desde el punto de vista financiero es uno de los principales problemas”.

Informó que hasta el momento, las medidas del gobierno fueron “comunicadas y no discutidas”, y añadió: “Nos encontramos con lo que aparece en los medios y después, en algunos casos somos llamados a que nos informen con un poco más de detalles”.