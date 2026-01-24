Uno Santa Fe | Santa Fe | cloaca

Comienza la renovación de la cloaca máxima: una obra inédita de 3.200 metros por debajo de Bulevar Pellegrini

La obra comenzará a fines de febrero y la primera etapa abarcará el tramo entre San Martín y Francia, sobre bulevar Pellegrini. La inversión destinada a la obra supera los 16.000 millones de pesos.

24 de enero 2026 · 19:43hs
Comienza la renovación de la cloaca máxima: una obra inédita de 3.200 metros por debajo de Bulevar Pellegrini

A fines de febrero comenzará en la ciudad de Santa Fe la rehabilitación estructural del Colector General Cloacal, conocido como cloaca máxima, una infraestructura clave de más de 50 años de antigüedad que atraviesa el principal bulevar de la ciudad y por donde circula la totalidad de los líquidos cloacales urbanos.

La obra, que en su primera etapa abarcará el tramo comprendido entre calle San Martín y avenida Francia, se ejecutará mediante una tecnología inédita en Argentina, lo que permitirá evitar la interrupción del servicio cloacal durante la intervención.

“El colector tiene unos 3.200 metros de extensión y un diámetro de 1,70 metros, desde la zona del Club Atlético Unión hasta el Club Regatas”, detalló Darío Boscarol, presidente de Aguas Santafesinas (ASSA), en diálogo con LT10. Según datos oficiales, la inversión destinada a la obra supera los 16.000 millones de pesos.

Una tecnología no destructiva

Boscarol explicó que los trabajos se realizarán mediante un procedimiento de rehabilitación no destructiva, lo que permitirá intervenir la estructura sin reemplazarla por completo.

“Primero se realizará una limpieza integral del conducto con un equipo robotizado. Este sistema impulsa el material fino dentro del caño, retiene los sólidos y reinyecta el líquido en el mismo conducto. Lo importante es que trabaja mientras la cloaca sigue funcionando, es decir que no hay que tapar el sistema durante la limpieza”, señaló.

obra cloaca maxima bulevar

Una vez finalizada esa etapa, se activará un bypass que permitirá desviar los líquidos cloacales mientras se desarrolla la fase central de la obra. “Se coloca una vaina, que es como una cámara desinflada con una malla siliconada. Se infla con aire caliente, copia todo el contorno del conducto y luego un tren de rayos ultravioleta la solidifica. El resultado es un nuevo caño dentro del caño viejo, con características similares a la fibra de vidrio”, explicó el titular de ASSA.

Plazos y empresa ejecutora

De acuerdo al cronograma oficial, la limpieza del colector comenzará a fines de febrero, mientras que la primera intervención de envainado interno está prevista para mayo de 2026, priorizando el sector donde se detectaron inconvenientes estructurales.

socavon bv pellegrini 9 de julio.jpg
Socavón de Bv. Pellegrini y 9 de Julio. Foto: Archivo UNO Santa Fe

Socavón de Bv. Pellegrini y 9 de Julio. Foto: Archivo UNO Santa Fe

La obra estará a cargo de una unión transitoria de empresas (UTE), integrada por una firma brasileña con experiencia específica en rehabilitación de cañerías y una empresa local.

Boscarol adelantó además que los trabajos se extenderán por aproximadamente 30 meses y que no implicarán cortes totales de tránsito sobre bulevar Pellegrini, aunque sí podrían registrarse restricciones puntuales en las zonas cercanas a las bocas de registro donde se introducen los equipos.

Obras complementarias

En paralelo a la renovación de la cloaca máxima, ASSA avanza con la renovación de cañerías de agua potable en el microcentro de la ciudad. “Seguimos trabajando con el cracking, que es el reemplazo de cañerías de hierro fundido por polietileno de alta densidad (PEAD). Ya se observan mejoras concretas en la presión del servicio”, afirmó Boscarol.

socavones mariano comas 2.jpg
El hundimiento de Urquiza y Bulevar Pellegrini. Foto: Archivo UNO Santa Fe

El hundimiento de Urquiza y Bulevar Pellegrini. Foto: Archivo UNO Santa Fe

Según precisó, en sectores donde antes se registraban columnas de agua de tres metros, actualmente se alcanzan niveles de entre siete y ocho metros. La primera etapa de este plan culminará en abril, con una inversión de 6.000 millones de pesos en la ciudad de Santa Fe.

Además, el funcionario indicó que existe un compromiso de financiamiento provincial para un programa más amplio de renovación integral de redes, con una inversión cercana a los 21.000 millones de pesos, que alcanzará a localidades como Santa Fe, Rosario, Rafaela, Esperanza, Reconquista y San Lorenzo.

cloaca obra Santa Fe
