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Comienza una nueva edición invernal de La Diseña Santa Fe en la Estación Belgrano

Desde este jueves y con entrada libre y gratuita, la La Diseña reunirá a diseñadores con propuestas exclusivas de indumentaria, accesorios, objetos y mobiliario

2 de julio 2026 · 15:10hs
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Comienza una nueva edición invernal de La Diseña Santa Fe en la Estación Belgrano

Comienza una nueva edición invernal de La Diseña Santa Fe en la Estación Belgrano

La Municipalidad de Santa Fe invita a disfrutar de una nueva edición de invierno de La Diseña Santa Fe, el tradicional festival que reúne a emprendedores y diseñadores de la región. La propuesta comienza este jueves 2 de julio en la planta alta de la Estación Belgrano y podrá visitarse hasta el 5 de julio, de 16 a 21, con entrada libre y gratuita.

La segunda etapa se desarrollará del 9 al 12 de julio en el mismo horario.

La Diseña Santa Fe ofrecerá una amplia variedad de productos con identidad propia

En el marco de una política pública que el municipio sostiene desde 2010 para fortalecer el diseño local y las industrias creativas, la feria ofrecerá una amplia variedad de productos con identidad propia: indumentaria, accesorios, objetos de decoración, mobiliario y otras producciones originales realizadas por diseñadores de la región.

Cada semana participarán diferentes marcas, lo que permitirá a vecinos y turistas descubrir nuevas propuestas y conocer la diversidad del diseño santafesino, consolidando a Diseña Santa Fe como uno de los espacios más importantes para la difusión y comercialización de bienes culturales de producción local.

Además de constituirse como una vidriera para emprendedores creativos, el programa tiene como objetivo promover la profesionalización del sector. Las marcas participantes fueron seleccionadas mediante la convocatoria 2025 y completaron las instancias de formación impulsadas por la Municipalidad, orientadas a fortalecer herramientas de gestión, identidad de marca, comercialización, costos, comunicación y sustentabilidad.

En ese marco, ya se encuentra en marcha la nueva convocatoria correspondiente al período 2026/2027 y comenzaron las capacitaciones destinadas a los proyectos seleccionados, reafirmando el compromiso del municipio con el crecimiento de las industrias creativas como motor del desarrollo económico local.

Diseña Santa Fe se consolida, una vez más, como un espacio de encuentro entre el talento local y la comunidad, invitando a recorrer, conocer y apoyar el trabajo de quienes transforman el diseño en una expresión de identidad, innovación y producción santafesina.

La Diseña Santa Fe Estación Belgrano Festival emprendedores
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