Comienza una semana marcada por el paro docente y la discusión paritaria en Santa Fe

Los gremios docentes llevarán a cabo un paro los días miércoles 1 y jueves 2 de marzo. Desde provincia confirmaron que si no hay una aceptación a la propuesta no se liquidarán los aumentos.

En este marco, la semana estará marcada por lo que será el desarrollo de las negociaciones entre las partes que, con el paro confirmado por 48 horas durante esta semana de parte de los docentes, se buscará zanjar las diferencias para que no hayan medidas de fuerza durante el 7 y 8 de marzo, como advirtieron desde Amsafé y Sadop.

Por su parte, desde el gobierno provincial el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri resaltó que "la regla de la negociación colectiva indica que para que una propuesta sea liquidada necesita de la aceptación por parte de los gremios. Esto no se ha dado, por lo tanto, el aumento no va a ser liquidado hasta que no medie una aceptación".

Embed SANTA FE | Confirmaron que no se liquidarán los aumentos a docentes si no aceptan la oferta salarial https://t.co/s1yZ5Jk1g7 — UNO Santa Fe (@unosantafe) February 24, 2023

Otro de los que se hizo eco del paro docente por el fracaso inicial de la paritaria fue el gobernador Omar Perotti, quien se refirió al paro de 48 horas anunciado por los gremios docentes Amsafe y Sadop, calificando que "no es una buena noticia ni para los alumnos, ni para los padres, para ninguno de los docentes, ni para nosotros".

"La expectativa que teníamos era hacer el mayor esfuerzo en la presentación tomando como base los pedidos de las últimas paritarias, que tengamos una referencia en Nación, se dieron los mismos porcentajes. Habrá que seguir conversando. Creemos que hay voluntad suficiente" agregó.

La votación

Según lo informado al Móvil de UNO 106.3 Rodrigo Alonso, secretario General de Amsafé, "del total de 30.429 docentes que votaron, 30.436 decidieron por la no aceptación de la propuesta y solo 703 dijeron que sí. Una asamblea masiva que demuestra la participación y democracia de los compañeros que de manera mayoritaria votaron entre dos opciones, el si o el no"

En referencia a los números Alonso dijo que "hay una posición muy clara, contundente y mayoritaria en rechazar la propuesta paritaria, exigir el mejoramiento de la misma tanto en la salarial como en las condiciones de trabajo, por lo tanto se ha definido que va a estar acompañado por un paro de 48 horas para el día 1 y 2 de marzo. El día 1 con una concentración provincial frente al Ministerio de Educación y en caso de que no haya una nueva propuesta para ser evaluada, un nuevo paro de 48 horas para el 7 y 8 de marzo"

"Creemos que la provincia esta en condiciones de mejorar la propuesta paritaria no solo por la cantidad de recursos que tiene, sino que lo debe hacer ara cumplir con el objetivo de que el salario no pierda ante la inflación", añadió.