Viernes con buen tiempo y temperaturas que anticipan la llegada de la primavera

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y húmedo con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 13.7º, y se espera que la máxima alcance los 25º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y si bien se observa la acción del sistema de alta presión sobre la región con aporte de aire relativamente frío, durante el transcurso de la jornada comenzaría nuevamente a ingresar aire algo más cálido, lo que permitiría un suave ascenso de las temperaturas durante el fin de semana . No obstante ello, para comienzos de semana próxima, nuevamente se espera ingreso de aire relativamente frío, lo que debería generar aumento de la nubosidad y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día lunes , aunque la probabilidad se mantiene baja por el momento.

Sábado con cielo con alguna nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 10º y máxima 26º. Vientos moderados del sector este/noreste.

En tanto el domingo se espera una jornada con cielo mayormente despejado, o con alguna nubosidad variable por momentos. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 12º y máxima 27º. Vientos leves a moderados del sector este, rotando al sur/sureste.

Por último, lunes con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable durante las primeras horas del día. Condiciones estables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas, durante las primeras horas de la jornada. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 13º y poco cambio de las máximas, 26º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.

• LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región