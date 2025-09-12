Uno Santa Fe | Santa Fe | viernes

Viernes con buen tiempo y temperaturas que anticipan la llegada de la primavera

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

12 de septiembre 2025 · 07:57hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

José Busiemi/UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y húmedo con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 13.7º, y se espera que la máxima alcance los 25º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y si bien se observa la acción del sistema de alta presión sobre la región con aporte de aire relativamente frío, durante el transcurso de la jornada comenzaría nuevamente a ingresar aire algo más cálido, lo que permitiría un suave ascenso de las temperaturas durante el fin de semana. No obstante ello, para comienzos de semana próxima, nuevamente se espera ingreso de aire relativamente frío, lo que debería generar aumento de la nubosidad y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día lunes, aunque la probabilidad se mantiene baja por el momento.

Sábado con cielo con alguna nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 10º y máxima 26º. Vientos moderados del sector este/noreste.

En tanto el domingo se espera una jornada con cielo mayormente despejado, o con alguna nubosidad variable por momentos. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 12º y máxima 27º. Vientos leves a moderados del sector este, rotando al sur/sureste.

Por último, lunes con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable durante las primeras horas del día. Condiciones estables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas, durante las primeras horas de la jornada. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 13º y poco cambio de las máximas, 26º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.

• LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

viernes primavera temperatura
Noticias relacionadas
acreedores granarios de vicentin celebran el avance del cram down y respaldan la oferta de grassi s.a.

Acreedores granarios de Vicentin celebran el avance del cram down y respaldan la oferta de Grassi S.A.

nuevo puente carretero: en que estado se encuentra la obra que unira las ciudades de santa fe y santo tome

Nuevo Puente Carretero: en qué estado se encuentra la obra que unirá las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Imagen ilustrativa

Finalizó la obra del gasoducto metropolitano: quién brindará el servicio y cómo se harán las conexiones domiciliarias

Lo último

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

La UNL adhirió a la marcha federal e instó al Congreso a defender la educación pública

La UNL adhirió a la marcha federal e instó al Congreso a defender la educación pública

Último Momento
Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

La UNL adhirió a la marcha federal e instó al Congreso a defender la educación pública

La UNL adhirió a la marcha federal e instó al Congreso a defender la educación pública

Deportivo Riestra recibe a Central Córdoba buscando extender su invicto como local

Deportivo Riestra recibe a Central Córdoba buscando extender su invicto como local

Nuevo Puente Carretero: en qué estado se encuentra la obra que unirá las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé

Nuevo Puente Carretero: en qué estado se encuentra la obra que unirá las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé

Ovación
Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Lanús buscará recuperarse jugando como local ante Independiente Rivadavia

Lanús buscará recuperarse jugando como local ante Independiente Rivadavia

Deportivo Riestra recibe a Central Córdoba buscando extender su invicto como local

Deportivo Riestra recibe a Central Córdoba buscando extender su invicto como local

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

Policiales
Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional