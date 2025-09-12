El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y húmedo con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 13.7º, y se espera que la máxima alcance los 25º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y si bien se observa la acción del sistema de alta presión sobre la región con aporte de aire relativamente frío, durante el transcurso de la jornada comenzaría nuevamente a ingresar aire algo más cálido, lo que permitiría un suave ascenso de las temperaturas durante el fin de semana. No obstante ello, para comienzos de semana próxima, nuevamente se espera ingreso de aire relativamente frío, lo que debería generar aumento de la nubosidad y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día lunes, aunque la probabilidad se mantiene baja por el momento.
Viernes con buen tiempo y temperaturas que anticipan la llegada de la primavera
Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona
Sábado con cielo con alguna nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 10º y máxima 26º. Vientos moderados del sector este/noreste.
En tanto el domingo se espera una jornada con cielo mayormente despejado, o con alguna nubosidad variable por momentos. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 12º y máxima 27º. Vientos leves a moderados del sector este, rotando al sur/sureste.
Por último, lunes con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable durante las primeras horas del día. Condiciones estables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas, durante las primeras horas de la jornada. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 13º y poco cambio de las máximas, 26º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.
