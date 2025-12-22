Uno Santa Fe | Santa Fe | fiestas

Cómo evitar intoxicaciones en las fiestas: claves para una correcta seguridad alimentaria

Apuntan a la correcta higiene, preparación y conservación de los alimentos para prevenir enfermedades.

22 de diciembre 2025 · 16:31hs
En el marco de las reuniones familiares y sociales típicas de las fiestas de fin de año, el Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), difundió una serie de recomendaciones esenciales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y disfrutar de las celebraciones sin riesgos para la salud.

Desde la Assal remarcaron la importancia de aplicar las cinco claves para la inocuidad de los alimentos establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS): mantener la higiene en la zona de elaboración, utilizar agua y alimentos seguros, cocinar completamente los alimentos, evitar la contaminación cruzada y conservar las comidas a temperaturas seguras, junto con el correcto lavado de manos.

Al respecto, el secretario de la Agencia, Eduardo Elizalde, señaló que “para disfrutar de las celebraciones sin riesgos para la salud, es fundamental extremar los cuidados en la manipulación de los alimentos, desde su compra hasta el momento de consumo”. En ese sentido, destacó que “el lavado de manos con agua segura y jabón, antes y durante la preparación de las comidas, es una de las medidas más importantes y económicas para prevenir intoxicaciones”.

Desde el organismo provincial advirtieron además que los alimentos no siempre presentan signos visibles de deterioro, por lo que su buen aspecto no garantiza que estén en condiciones seguras para el consumo. “Durante los períodos de altas temperaturas, pequeñas modificaciones en las prácticas habituales de manipulación pueden evitar enfermedades que arruinen las celebraciones”, subrayó Elizalde, y recomendó, por ejemplo, no realizar otros trámites luego de comprar alimentos que requieren refrigeración, para no interrumpir la cadena de frío.

Como parte de las acciones de prevención, la Assal informó que este martes 23 de diciembre, a las 9, se llevará a cabo una capacitación online y gratuita sobre seguridad alimentaria, a cargo de María Zoé Rivas, magíster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos e integrante del área de Auditoría de la Agencia. Las personas interesadas pueden inscribirse en forma gratuita en www.assal.gov.ar/escuela.

Recomendaciones para una mesa segura

Desde la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria enumeraron una serie de medidas prácticas a tener en cuenta durante las fiestas:

  • Adquirir alimentos rotulados y de establecimientos habilitados.

  • Evitar la compra ambulante o por redes sociales de productos de origen desconocido.

  • No dejar preparaciones con crema, mayonesa o salsas más de dos horas fuera de la heladera.

  • Refrigerar las comidas lo antes posible luego de su consumo.

  • No utilizar el horno o el microondas para conservar alimentos.

  • No descongelar alimentos a temperatura ambiente ni bajo el chorro de agua.

  • Evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos.

  • Cocinar completamente carnes, pescados y huevos.

  • Transportar los alimentos refrigerados en conservadoras, sin interrumpir la cadena de frío.

  • Si es posible, destinar una conservadora exclusiva para el hielo de las bebidas.

  • Planificar con anticipación el espacio disponible en la heladera.

  • Calcular la cantidad de comida según el número de invitados, para evitar exposiciones a temperaturas no seguras.

Para más información y consejos, se puede ingresar en www.assal.gov.ar/verano

Cómo evitar intoxicaciones en las fiestas: claves para una correcta seguridad alimentaria

Cómo evitar intoxicaciones en las fiestas: claves para una correcta seguridad alimentaria

Cómo evitar intoxicaciones en las fiestas: claves para una correcta seguridad alimentaria

Cómo evitar intoxicaciones en las fiestas: claves para una correcta seguridad alimentaria

