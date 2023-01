Cómo se denuncia el abuso sexual en Santa Fe: el camino judicial

Lo primero a saber es que el artículo 120 del Código Penal define el delito de abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la persona, aun cuando se produzca con consentimiento. Esto se puede dar en los casos en que sea contra una persona menor de 16 y mayor de 13. En Argentina se considera que un niño menor de 13 años no tiene madurez o desarrollo suficiente para dar consentimiento válido a ningún acercamiento o contacto con sentido sexual.

En esta línea, es en el artículo 119 que se detallan las figuras del abuso simple, el abuso agravado que eleva la pena, y tipifica la violación. Al mismo tiempo estos delitos pueden verse agravados si se produce un grave daño a la salud física o mental de las víctimas, si lo comete el padre, madre, padrastro, madrastra, abuelo, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto, encargado de la educación o de la guarda, entre otros agravantes.

Abuso sexual simple: sucede cuando el niño o adolescente es sometido a contactos sexuales, manoseos o tocamientos en zonas íntimas con fines sexuales. El contacto sexual se produce en situaciones en las que el consentimiento no es dado o no puede ser dado ya sea porque fue realizado mediante violencia, amenaza, abuso de poder o bien fue realizado contra un niño menor de 13 años. En personas menores de 13 años, el delito se configura sin necesidad de que el niño haya sido sometido en contra de su voluntad o abusando de una situación de poder.

Abuso sexual gravemente ultrajante: el niño o adolescente es sometido a una situación de abuso sexual que se reitera en el tiempo, o que por sus circunstancias específicas, el tiempo, modo, lugar, medio empleado entre otros factores especialmente humillantes o denigrantes para la víctima, resulta especialmente grave. Son ejemplos de estos casos los actos sexuales realizados en público, ante la propia familia, con el empleo de objetos o instrumentos mecánicos.

Abuso sexual agravado por el acceso carnal: cuando se produce un abuso sexual con penetración por cualquier vía, sea vaginal, anal o bucal.

Dónde denunciar penalmente el abuso sexual

En la provincia de Santa Fe existe la oficina de Trata de Personas y Violencias de Género de la Agencia de Investigación Criminal, cuya jefa es Analía Noval, y trabaja en conjunto con la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación. Además articula con el Juzgado de Familia y de Menores; la Subsecretaría de la Niñez; como así también con médicos, psicólogos e instituciones que trabajan esta temática.

Durante una entrevista de UNO con Noval que fue realizada en 2021, la directora explicó que la Agencia cuenta con cinco regiones: en la capital de Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista. Además de investigar delitos como trata de personas, cuentan con 30 Comisarías de la Mujer a nivel provincial. “Investigamos delitos de abuso sexual en todas sus tipificaciones cualquiera sea la edad de las víctimas, cualquiera sea la edad de los imputados y trabaja violencia de género o los delitos de lesiones, amenazas o cualquier delitos establecido en el Código Penal que se den en el contexto de violencia de género y los delitos de violencia familiar”, asevera Noval.

Al ser consultada sobre cómo trabajan ante hechos de abusos sexual específicamente, Noval detalló: “Tomamos intervención por una denuncia formal, por una denuncia anónima o por una denuncia que se hace en Fiscalía o en el Centros Territoriales de Denuncia (CTD) que son los lugares donde pueden ir a denunciar. Nos da conocimiento cada fiscal y ahí empezamos con la investigación. Trabajamos en relación a la víctima, la contención, la asistencia al examen médico, tomamos entrevistas y seguimos las directrices del fiscal. En ciertas regiones como en la ciudad de Santa Fe seguimos los lineamientos de Alejandra Del Río Ayala y su equipo de trabajo. Trabajamos también con la parte del imputado: procedemos a la detención del imputado siempre y cuando la fiscal lo decida”.

En la ciudad de Santa Fe, los lugares de denuncia son los siguientes. Para conocer direcciones, teléfonos o medios electrónicos de comunicación en otras partes de la provincia hacer clic aquí.

Centros Territoriales de denuncia Santa Fe

Las Heras 2883 – (0342) 4559785

Av. Aristóbulo del Valle 7404 – (0342) 4833446

Av. Tte Loza y Mansilla (Barrio Yapeyú) – (0342) 4894546

Comisaría de la Mujer

Lisandro de la Torre 2665 Tel: (0342) 4835281

Para realizar una denuncia penal, el Ministerio Público de la Acusación recibe denuncias on line a través de su web: mpa.santafe.gov.ar. La sede de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de la Fiscalía Regional 1 queda en 3 de Febrero 3168.

Para casos de riesgo funciona el sistema de emergencias del Ministerio de Seguridad, 911.

Quién puede y quién debe denunciar un abuso sexual

En diálogo con UNO, la abogada Agostina Taboada, especialista en casos vinculados a violencia de género y violencia sexual explica: “Profesionales de la salud, educadores, profesores deportivos, por ejemplo, personas que están a cargo de menores de edad que tengan conocimiento de un abuso sexual tienen que denunciar, es su responsabilidad y así lo dice la ley. Con esa aclaración, tutores legales, mamá, papá, tíos, tías, primos, primas, abuelas, cualquiera que sepa de un abuso puede denunciarlo. También lo puede denunciar la propia víctima. Se ha avanzado con las víctimas menores de edad en ese sentido, porque se reconoce la autonomía progresiva. Conozco el caso de una niña que vivía a la vuelta de la comisaría, y fue e hizo la denuncia que se la tomaron, como debe ocurrir. En eso se ha evolucionado”.

En este sentido se destaca la Ley 27.455 que modificó el artículo 72 del Código Penal y se establece que en los marcos de menores la denuncia ya es de carácter público. No es más dependiente de instancia privada. Es decir que toda persona o institución que toma conocimiento de delitos de abusos sexual de cualquier tipo respecto de un menor de edad tiene que dar conocimiento porque es perseguible de oficio. Ya no depende si el tutor, el padre, o el encargado quiera hacerlo o no.

En esta misma línea, Noval sostiene y amplía: “Cualquier víctima de abuso sexual o de cualquier delito de los que trabajamos se quiere acercar a la comisaría de jurisdicción, en la comisaría del barrio que le queda más cerca, puede hacer la denuncia. Sino que se traslade la Comisaría de la Mujer y acá, específicamente trata de personas. Además tomamos denuncias telefónicas anónimas. No es necesario que den la identidad”.

“Trabajamos de oficio, le damos conocimiento al fiscal que nos dice las directivas que tenemos que seguir y en cuanto a abuso sexual puede ser la mamá, puede ser el papá una tía una abuela un hermano cualquier persona dentro del entorno familiar o una amiga que sepa del delito y tomamos la denuncia, no necesariamente tiene que ser un tutor legal”, agregó la directora.

Paso a paso: cómo se hace una denuncia por abuso sexual

Lo primero a saber es que en el país se encuentra vigente la Ley Nº 27.206, de respeto a los tiempos de las víctimas de delitos contra la integridad sexual que fue sancionada en noviembre de 2015 y modificó el art. 67º del Código Penal. Junto con la Ley 26.705, ya no hay prescripción para que las personas que fueron víctimas de delitos sexuales cuando eran menores de edad puedan acceder a la Justicia. Los niños y adolescentes, cuando adquieren la mayoría de edad, pueden denunciar el delito sexual del que fueron víctimas sin importar el tiempo transcurrido desde que fue cometido el hecho.

UNO le consultó a Noval sobre lo que sucede en una comisaría cuando una víctima, o quien tenga conocimiento del delito, se acerca para denunciar.

—Para alguien que se acerca a una comisaría ¿cómo es el paso a paso? Para que la persona que vaya a denunciar sea quien sea, sepa con qué se va a encontrar.

—Cuando viene una víctima de abuso sexual a la Comisaría de la Mujer es atendido por personal femenino. Esta persona dice que tuvo un problema que quiere denunciar un abuso y ya se dedica una sola persona con ella. Respetamos los tiempos de la víctima. Si habla despacio, puede pasar que tenga cierta confusión en los días o en horario de los hechos, es todo normal. Se le toma la denuncia, se le explica los pasos a seguir, que va a ser examinada por un médico, que le van a consultar al fiscal las diligencias que tenemos que hacer y después si necesita un tipo de contención le damos intervención al área que te mencioné anteriormente.

“Se crea un ambiente lo más ameno, se trata de tener un poco más de empatía y siempre respetando los momentos que tiene la víctima para hablar. A lo mejor la víctima, por ejemplo de abuso sexual, puede estar mucho tiempo en silencio y respetamos sus tiempos hasta que ella entra en confianza y decide contar lo que le pasó”.

“Las leyes cambiaron, antes el delito de abuso sexual prescribía. Ahora tiene un tiempo. Es que también hay otros organismos, que están abriendo un poco más la mente y brindan la posibilidad de optar, qué hacer o dejar de hacer. Las organizaciones no gubernamentales que están para el apoyo y la contención de la víctima, son las que primero toman conocimiento del hecho por las cercanía y ellas las van guiando y respetan la decisión si quiere denunciar o no. Y ahí interviene la policía, ahí la judicializan y venimos nosotros”.

—Una vez que le tomaron la declaración ¿cómo sigue?

—Le damos conocimiento al fiscal y el fiscal dice hagan tal o cual cosa. Ahí nosotros empezamos la investigación con las directivas de la Fiscalía.

—Esto es lo que sucede entonces en la Comisaría de la Mujer, pero qué pasa si van a una comisaría común, por ejemplo, en pueblos o ciudades pequeñas que a lo mejor no tienen tan cerca una Comisaría de la Mujer.

—Acá en Santa Fe está bastante aceitado desde que quedó como jefa Alejandra Del Río Ayala en la Fiscalía de delitos sexuales. Cuando entra en la comisaría de jurisdicción un hecho de abuso sexual inmediatamente se deriva a la Comisaría de la Mujer. No le preguntan nada a la víctima. Si dice que fue víctima de abuso la trasladan inmediatamente para que vengan a radicar la denuncia acá. No le preguntan detalles, nada, para no revictimizarlas obviamente. Entonces la traen acá, nosotros empezamos de cero con ella.

Desde la Agencia describen a UNO que el mayor caudal de denuncias por abusos sexuales proviene de las ciudades de Santa Fe y Rosario. A nivel provincial, cuentan con un promedio de 12 detenciones por semana a partir de denuncias de abusos sexuales. En cuanto a las víctimas, Noval describió: “Vemos muchos menores y dentro del contexto familiar, del entorno”.

Al mismo tiempo aseguró que en las comisarías especializadas notaron un incremento de hechos durante la pandemia. “El grooming y los abusos sexuales se incrementaron muchísimo. Años anteriores, sí, había abusos sexuales, pero yo creo que ahora la gente se anima a denunciar más. Siente que está un poco más respaldada y tiene adonde a ir a pedir ayuda”, analizó Noval.

—¿Por qué o para qué sirve denunciar? Porque durante mucho tiempo hubo reclamos sociales sobre el accionar policial.

—Dentro de los años que estoy trabajando este tipo de delitos, antes de la reforma del Código nosotros tomamos una denuncia de abuso sexual y hacíamos todo lo que se refiere a la parte penal con el sistema anterior pero había como un bache bastante pronunciado para nosotros, como empleadas policiales. Decíamos, hizo la denuncia, la hice ver por el médico, la contuve, la asistí, la escuché, la respeté, tuvo una escucha activa tratamos de hacer todo para que la víctima se sienta tranquila y pueda hablar. Después del cambio del Código Procesal que ahora es un sistema acusatorio nosotros tenemos otras herramientas que nos sirven muchísimo y que son las intervenciones de los equipos locales con los grupos interdisciplinarios.

“Ellas hacen un trabajo fundamental. No es que yo le tomo la denuncia, la comunico y hacemos la parte penal. No, ahora yo sé que la víctima tiene una contención, tiene a alguien con quien hablar, tienen alguien a quien acudir y que pueda ser escuchada saliendo de la faz policial. Acá en Santa Fe siempre hubo muchísimos abusos sexuales, pero ahora creo que tenés otras puertas, creo que hay otros organismos gubernamentales y no gubernamentales que están para la lucha y para la defensa de los derechos de las víctimas”.

Otros espacios de acompañamiento

Además de los espacios para la denuncia penal, hay otros espacios que brindan acompañamiento o asesoramiento en casos de violencia de género y abuso sexual.

Llamá al 102

Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de vulneración de derechos.

Centro de Asistencia Judicial Santa Fe

Salta 2483 – Teléfono: 0342 – 4619911 – cajsantafe@santafe.gob.ar. Pueden actuar en casos en que las víctimas y/o familiares decidan constituirse como querellantes en los términos del art. 93 del CPPSF y acompañar la investigación fiscal.

También se pueden contratar abogados particulares. Taboada expresa al respecto: “Hay que destacar el labor que hace Gefas, que es muy bueno en la ciudad de Santa Fe particularmente. Un querellante puede seguir la investigación, aportar el seguimiento del caso e información, pedir una pena diferente a la de fiscalía, por ejemplo”.

Dirección de Mujeres y Disidencias de la Municipalidad de Santa Fe

Dirección: 25 de Mayo 2884

Teléfono: 4571525 / 4571666 de 8 a 20.

Línea gratuita: 144 / 0800 777 5000 Todos los días, 24.

Línea 144

Es la línea gratuita que funciona las 24 horas, los 365 días del año. Por WhatsApp al 11-27716463 Por correo electrónico: linea144@mingeneros.gob.ar. La aplicación 144 se encuentra disponible para descargar a través de la página web: https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/linea-144-atencion-mujeres

Centro de Asistencia a la Víctima/ Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe:

El Centro pone al alcance de la comunidad profesionales especializados para contener, informar y asesorar a quienes sufren situaciones de violencia y de vulneración de derechos, construyendo respuestas a las necesidades planteadas. Tel: 3426120124 – 3425221935 llamada o WhatsApp Mail: cavsfe@defensoriasantafe.gob.ar

Inadi

Red de Profesionales para acompañamiento y asesoramiento en situaciones de violencia de género: Mail: rosario@inadi.gob.ar Tel: 341-588-5505