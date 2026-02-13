El empleo privado en Santa Fe creció levemente, pero se perdieron 12.300 puestos desde diciembre de 2023

El empleo registrado sumó 700 puestos en noviembre y alcanzó los 511.400 trabajadores en la provincia. Sin embargo, desde el inicio de la gestión de Javier Milei se perdieron más de 12.000 puestos

El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) , elaborado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, informó que en noviembre de 2025 el empleo privado registrado en Santa Fe mostró un leve crecimiento respecto del mes anterior, aunque el balance interanual continúa en terreno negativo.

De acuerdo a los datos oficiales, en noviembre se contabilizaron 511.400 trabajadores y trabajadoras registrados en el sector privado , frente a los 510.700 de octubre , lo que implica la creación de 700 nuevos puestos de trabajo en la provincia.

Sin embargo, el informe del SIPA advierte que desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el empleo privado en Santa Fe acumula una caída significativa. En diciembre de 2023 había 523.700 empleos registrados, lo que significa que en el actual período se perdieron 12.300 puestos de trabajo en la provincia.

A nivel nacional cayó el empleo privado

En el plano nacional, el empleo privado registrado mostró una caída del 0,2% mensual en noviembre.

Por rama de actividad, los sectores que registraron crecimiento fueron:

Pesca (+0,7%)

(+0,7%) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+0,3%)

(+0,3%) Hoteles y restaurantes (+0,1%)

(+0,1%) Servicios comunitarios, sociales y personales (+0,1%)

En tanto, Suministro de electricidad, gas y agua y Servicios sociales y de salud se mantuvieron estables.

Por el contrario, la baja mensual estuvo liderada por:

Industrias manufactureras (-0,4%)

(-0,4%) Comercio y reparaciones (-0,4%)

(-0,4%) Explotación de minas y canteras (-0,4%)

(-0,4%) Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,3%)

Creció el trabajo independiente y el empleo en casas particulares

El informe también señala que en noviembre de 2025 el trabajo independiente registró una suba del 0,6% mensual.

Todas las categorías mostraron expansión:

Monotributo social : +3,5%

: +3,5% Monotributo : +0,3%

: +0,3% Autónomos: +0,4%

Asimismo, el trabajo en casas particulares creció un 0,6% respecto del mes anterior.

Salarios: cuál fue la remuneración promedio en noviembre

En cuanto a los ingresos, la remuneración nominal bruta promedio del empleo privado registrado fue de $1.836.177, mientras que la mediana salarial bruta se ubicó en $1.394.745, reflejando la diferencia entre los salarios más altos y el ingreso que percibe la mayoría de los trabajadores formales.

El informe del SIPA muestra así un escenario mixto: una leve recuperación mensual del empleo privado en Santa Fe, pero con un saldo acumulado negativo desde fines de 2023, en un contexto de retracción del mercado laboral a nivel nacional.

