Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

El empleo privado en Santa Fe creció levemente, pero se perdieron 12.300 puestos desde diciembre de 2023

El empleo registrado sumó 700 puestos en noviembre y alcanzó los 511.400 trabajadores en la provincia. Sin embargo, desde el inicio de la gestión de Javier Milei se perdieron más de 12.000 puestos

13 de febrero 2026 · 07:47hs
El empleo privado en Santa Fe creció levemente, pero se perdieron 12.300 puestos desde diciembre de 2023

El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), elaborado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, informó que en noviembre de 2025 el empleo privado registrado en Santa Fe mostró un leve crecimiento respecto del mes anterior, aunque el balance interanual continúa en terreno negativo.

Santa Fe: leve suba del empleo privado en noviembre

De acuerdo a los datos oficiales, en noviembre se contabilizaron 511.400 trabajadores y trabajadoras registrados en el sector privado, frente a los 510.700 de octubre, lo que implica la creación de 700 nuevos puestos de trabajo en la provincia.

Sin embargo, el informe del SIPA advierte que desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el empleo privado en Santa Fe acumula una caída significativa. En diciembre de 2023 había 523.700 empleos registrados, lo que significa que en el actual período se perdieron 12.300 puestos de trabajo en la provincia.

A nivel nacional cayó el empleo privado

En el plano nacional, el empleo privado registrado mostró una caída del 0,2% mensual en noviembre.

Por rama de actividad, los sectores que registraron crecimiento fueron:

  • Pesca (+0,7%)
  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+0,3%)
  • Hoteles y restaurantes (+0,1%)
  • Servicios comunitarios, sociales y personales (+0,1%)

En tanto, Suministro de electricidad, gas y agua y Servicios sociales y de salud se mantuvieron estables.

Por el contrario, la baja mensual estuvo liderada por:

  • Industrias manufactureras (-0,4%)
  • Comercio y reparaciones (-0,4%)
  • Explotación de minas y canteras (-0,4%)
  • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,3%)

Creció el trabajo independiente y el empleo en casas particulares

El informe también señala que en noviembre de 2025 el trabajo independiente registró una suba del 0,6% mensual.

Todas las categorías mostraron expansión:

  • Monotributo social: +3,5%
  • Monotributo: +0,3%
  • Autónomos: +0,4%

Asimismo, el trabajo en casas particulares creció un 0,6% respecto del mes anterior.

Salarios: cuál fue la remuneración promedio en noviembre

En cuanto a los ingresos, la remuneración nominal bruta promedio del empleo privado registrado fue de $1.836.177, mientras que la mediana salarial bruta se ubicó en $1.394.745, reflejando la diferencia entre los salarios más altos y el ingreso que percibe la mayoría de los trabajadores formales.

El informe del SIPA muestra así un escenario mixto: una leve recuperación mensual del empleo privado en Santa Fe, pero con un saldo acumulado negativo desde fines de 2023, en un contexto de retracción del mercado laboral a nivel nacional.

• LEER MÁS: Empleo privado en Santa Fe: estancamiento, 13 mil puestos menos y señales de alerta en el mercado laboral

Santa Fe Empleo privado Javier Milei
Noticias relacionadas
Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Los datos de inflación para el mes de enero en Santa Fe

En Santa Fe la inflación de enero fue de 2,6%: hubo un fuerte incremento de precios en alimentos y bebidas

Cómo votaron la reforma laboral los senadores que representan a Santa Fe  

Cómo votaron la reforma laboral los senadores que representan a Santa Fe

Lo último

Capibaras XV se presentó en sociedad en Entre Ríos

Capibaras XV se presentó en sociedad en Entre Ríos

Defensa y Justicia desafía al invicto Vélez en Varela

Defensa y Justicia desafía al invicto Vélez en Varela

El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División

El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División

Último Momento
Capibaras XV se presentó en sociedad en Entre Ríos

Capibaras XV se presentó en sociedad en Entre Ríos

Defensa y Justicia desafía al invicto Vélez en Varela

Defensa y Justicia desafía al invicto Vélez en Varela

El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División

El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División

Independiente quiere afirmarse ante un Lanús en alza

Independiente quiere afirmarse ante un Lanús en alza

Cómo le fue a Unión con Ariel Penel como árbitro

Cómo le fue a Unión con Ariel Penel como árbitro

Ovación
La reserva de Colón no hizo pie en Florencio Varela y cayó ante Defensa

La reserva de Colón no hizo pie en Florencio Varela y cayó ante Defensa

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Alejandro Bonazzola: Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía

Alejandro Bonazzola: "Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía"

Colón ya luce una nueva postal en el ingreso al estadio Brigadier López

Colón ya luce una nueva postal en el ingreso al estadio Brigadier López

Policiales
Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus