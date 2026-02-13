Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe arranca el viernes con neblina y humedad: anticipan lluvias débiles y 35° para el lunes

Que nos depara el pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

13 de febrero 2026 · 07:04hs
El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto, neblina, muy húmedo y con una temperatura a las 7 de la mañana de 21° y se espera que la máxima alcance los 31°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. Con el ingreso del sistema de aire frío durante la jornada de ayer, las condiciones se estabilizan y tienden a mejorar, no obstante ello y producto de que en los niveles altos de la troposfera se mantiene cierto aporte de aire cálido desde el oeste, esta mejoría no esta tan significativa y con la configuración general de las masas de aire que se esperan hacia el fin de semana, se podrían esperar algunas lluvias débiles a moderadas pero en eventos aislados en su gran mayoría.

Sábado con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables a levemente inestables. Posibilidad de lluvias débiles durante gran parte de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en descenso: mínima 19° y máxima 29°. Vientos moderados a regulares por momentos predominando del sector este/noreste.

En tanto el domingo se espera cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y con condiciones algo inestables con posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas en suave ascenso: mínima 21° y máxima 33°. Vientos leves predominando del sector nor/noreste, rotando al este/noreste hacia la tarde.

Por último, lunes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones relativamente estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 22° y suave descenso de las máximas, 35°. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al nor/noreste por momentos.

