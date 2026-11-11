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Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

La presencia de fauna silvestre en zonas urbanizadas de la región se intensifica por el avance del río. El animal fue encontrado en barrio Villa María Selva, tenía heridas en sus patas y será trasladado al Centro de Rescate La Esmeralda.

11 de noviembre 2026 · 11:53hs
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 En las primeras horas de este miércoles

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 En las primeras horas de este miércoles, un ciervo axis fue rescatado luego de deambular por distintas calles de la ciudad de Santa Fe

La crecida del río Paraná continúa generando consecuencias en la región y provoca la aparición de animales silvestres en zonas urbanizadas, alejados de sus hábitats naturales. En las primeras horas de este miércoles, un ciervo axis fue rescatado luego de deambular por distintas calles de la ciudad de Santa Fe.

El operativo se activó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia del animal. Según los primeros testimonios, minutos antes había sido visto por vecinos en inmediaciones de Aristóbulo del Valle y Risso.

En las primeras horas de este miércoles, un ciervo axis fue rescatado luego de deambular por distintas calles de la ciudad de Santa Fe

En las primeras horas de este miércoles, un ciervo axis fue rescatado luego de deambular por distintas calles de la ciudad de Santa Fe

Finalmente, el ejemplar fue interceptado y puesto a resguardo en la zona de calle Lavalle al 6000, en barrio Villa María Selva, en un procedimiento en el que participaron efectivos del Comando Radioeléctrico y vecinos del sector.

De acuerdo con la información brindada por la Policía Ecológica, el ciervo presentaba rastros de sangre y lesiones en sus patas, posiblemente como consecuencia del agotamiento y del recorrido que realizó por sectores urbanos, lejos de su ambiente natural.

Tras ser asegurado, se dispuso su traslado al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda, donde recibirá la atención veterinaria necesaria para evaluar y tratar sus heridas.

Qué hacer ante la aparición de animales silvestres

Ante la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas, las autoridades recomiendan evitar acercarse, perseguir o intentar capturar a los ejemplares por cuenta propia.

En estos casos, se debe llamar al 911 o dar aviso a la Guardia Rural Los Pumas, para que se active el protocolo de intervención junto con la Dirección de Ecología y Fauna.

La recomendación es mantener distancia y evitar cualquier situación que pueda asustar o lastimar al animal, además de permitir que el personal especializado intervenga para garantizar su resguardo.

ciervo Villa María Selva rescate
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