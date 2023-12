Con el calor vuelven los alacranes: algunas recomendaciones a tener en cuenta

Cabe aclarar que el peligro de la picadura de alacrán proviene del veneno que deja cuando hace contacto directo con una persona. En casos extremos, esto puede ser de suma gravedad.

Síntomas

El dolor que se manifiesta al momento de la picadura es intenso y provoca una variedad de síntomas que se expresan con diferentes grados de severidad. Algunos de ellos son palidez, náuseas, vómitos, salivación excesiva, enrojecimiento, sensación de hormigueo, piel de gallina y palpitaciones.

Es importante mencionar que la picadura, frecuentemente, sucede de noche. La población más afectada son los niños pequeños y, por lo general, se localiza en los miembros inferiores. En el caso de niños y bebés es importante estar muy atentos a un tipo de llanto imparable que no se puede contener.

Además hay una serie de factores que determinan la evolución y dependen de la situación de la persona afectada: el peso, el estado nutricional y la presencia de enfermedades, entre otras, como así también la especie de alacrán, el cuerpo, el número de picaduras, la cantidad de veneno, la época del año, etc.

Prevención y control

Para reducir la posibilidad de contacto con un alacrán es necesario mantener el hogar y alrededores libres de escombros, ladrillos, tejas, leña, maderas, materiales de construcción y lugares propicios para que estos arácnidos habiten. Se deben tapar grietas u orificios de revoques de las paredes, sobre todo si éstas son de ladrillo hueco. También se sugiere sellar las cámaras de las cloacas, colocar mallas metálicas en las rejillas de las casas y burletes debajo de las puertas, y utilizar insecticidas inocuos para humanos, animales y plantas.

Para evitar la picadura de alacrán, es importante no caminar descalzos y sacudir sábanas y prendas antes de su uso. Es clave revisar la cama antes de acostarse y colocar cinta de embalar en las patas para evitar que suban, teniendo en cuenta que en este lugar se produce el 30% de las picaduras. También es fundamental no dejar ropa en el suelo o sacudirla antes de utilizarla y revisar los zapatos, especialmente los de los niños y niñas, antes de colocarlos.

Es necesario recordar que el alacrán es un animal de hábitos nocturnos que permanece oculto durante el día. Es frecuente encontrarlos en lugares habitados por el hombre, por lo general aquellos que tienen maderas, escombros, tejas o ladrillos pero también dentro de las casas, en grietas de paredes, de pisos, de zócalos y de revestimientos, en desagües que conectan con cloacas, en habitaciones sin aireación, detrás de cuadros, bajo los muebles o entre la ropa.

