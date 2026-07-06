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La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

El programa de vacunación continúa recorriendo espacios de la ciudad de Santa Fe para atender a población de riesgo y adultos mayores

6 de julio 2026 · 10:24hs
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La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

José Busiemi

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. La inoculación está enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

También se realizará la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), dirigida a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida anticipándose a la circulación del virus durante la temporada invernal.

Además se incorpora la vacunación contra la tos convulsa

Además, el municipio incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta vacuna, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20.ª de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido. Asimismo, se podrán acercar todas aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.

El objetivo del programa impulsado por la Municipalidad, junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos a 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar a 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Esta semana el dispositivo de #ModoVacuna se encontrará:

  • el lunes 6 en la Plaza del Soldado, de 10 a 14.
  • El miércoles 8 estará junto al dispositivo de #EcoCanje en el Centro Gallego (Av. Galicia 1357), de 9 a 12.
  • Por último, el sábado 11 se ubicará en la vecinal Candioti Norte, en la intersección de Mitre y Pedro Díaz Colodrero, de 10 a 13.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 342 611 6585 (WhatsApp).

Santa Fe vacunación itinerante campaña adultos mayores gripe
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