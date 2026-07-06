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Mejorar la productividad y hasta crear un Paseo Ferroportuario: invertirán más de $1.100 millones para transformar el Puerto Santa Fe

El Gobierno provincial anunció un plan integral de obras para modernizar el Puerto Santa Fe, incorporar tecnología de última generación, reducir el impacto ambiental y fortalecer su rol dentro de la Hidrovía. También prevé nuevos espacios públicos y el avance hacia la licitación de la Terminal de Contenedores.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

6 de julio 2026 · 15:38hs
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Mejorar la productividad y hasta crear un Paseo Ferroportuario: invertirán más de $1.100 millones para transformar el Puerto Santa Fe

Mejorar la productividad y hasta crear un Paseo Ferroportuario: invertirán más de $1.100 millones para transformar el Puerto Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe presentó un plan integral de obras para el Puerto Santa Fe que demandará una inversión superior a los 1.100 millones de pesos y que busca recuperar el protagonismo de la terminal portuaria como uno de los principales nodos logísticos de la provincia y de la Vía Navegable Troncal.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, contempla la modernización de la infraestructura, la incorporación de tecnología de última generación, mejoras en la logística, obras para disminuir el impacto ambiental y proyectos de integración urbana entre el puerto y la ciudad.

"La infraestructura es la base del desarrollo productivo. Con estas obras, el Puerto vuelve a ser protagonista de la hidrovía y motor de la economía santafesina", afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, al presentar el programa.

Mejorar la productividad y hasta crear un Paseo Ferroportuario: invertirán más de $1.100 millones para transformar el Puerto Santa Fe

Mejorar la productividad y hasta crear un Paseo Ferroportuario: invertirán más de $1.100 millones para transformar el Puerto Santa Fe

Tecnología para operar más rápido y con menor impacto ambiental

Entre las obras que ya fueron ejecutadas se destacan la renovación de las cañerías de embarque, que mejora la eficiencia en el traslado de graneles, y la incorporación del sistema Spraycool, una tecnología destinada a reducir las emisiones de polvo en suspensión durante las operaciones portuarias.

Además, comenzó la construcción de una nueva volcadora de camiones, que permitirá multiplicar por diez la velocidad de descarga y mejorar las condiciones de seguridad para los trabajadores.

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, aseguró que el puerto atraviesa un proceso de transformación.

"El Puerto Santa Fe se está transformando en un espacio más eficiente y seguro, con tecnología que mejora las operaciones y obras que lo integran con la ciudad. Es un paso fundamental para que la logística acompañe el crecimiento productivo de la provincia", sostuvo.

Más obras y energía renovable

El plan también prevé nuevas inversiones que actualmente se encuentran en etapa de elaboración de pliegos.

Entre ellas figuran la incorporación de una caladora automática para optimizar los controles de calidad y seguridad, sistemas de aspiración para disminuir las emisiones de material particulado y la instalación de paneles solares, con el objetivo de avanzar hacia un puerto con operaciones más sustentables.

Para el subsecretario de Transporte, Jorge Henn, la inversión tiene un alcance estratégico.

"Estas obras consolidan al Puerto Santa Fe como un actor clave dentro de la Vía Navegable Troncal. La decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de invertir en infraestructura portuaria fortalece la competitividad de nuestra producción y abre nuevas oportunidades para toda la región", remarcó.

Un puerto más integrado con la ciudad

El programa también incorpora una serie de obras urbanas destinadas a mejorar la relación entre el puerto y la capital provincial.

Entre ellas sobresalen la construcción del Paseo Ferroportuario, pensado como un nuevo espacio público, y la ejecución de rotondas internas para ordenar la circulación de peatones, ciclistas y vehículos, mejorando la seguridad vial.

El presidente del Ente Administrador Puerto Santa Fe, Leandro González, sostuvo que el proyecto responde a una estrategia de largo plazo.

"No se trata de obras aisladas, sino de una estrategia provincial para recuperar el rol del Puerto Santa Fe dentro de la matriz logística santafesina, con previsibilidad y un trabajo articulado entre el sector público y el productivo", afirmó.

La próxima etapa: licitar la Terminal de Contenedores

Como parte del plan de desarrollo, el Gobierno provincial también avanza en la elaboración del pliego para licitar la Terminal de Contenedores y Cargas Generales, con el objetivo de atraer inversión privada, incorporar nueva tecnología y ampliar la capacidad operativa del puerto para captar más cargas y potenciar el comercio exterior santafesino.

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