Con "récords históricos" de dengue, advierten que no se registran todos los casos

César Pauloni, subsecretario de Salud del municipio, en diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3 reveló que no se están registrando todos los casos de dengue. Esta falta de datos impide que la Municipalidad concrete diferentes medidas para frenar la enfermedad como descacharrado, bloqueos y detección de otros enfermos.

El funcionario contó que no todos los vecinos dan a conocer que contrajeron dengue, lo cual obstaculiza su trabajo, que depende exclusivamente del registro del caso positivo. Este se define así por medio de una prueba serológica de laboratorio que confirma la enfermedad, de no ser así se puede confirmar por nexo.

dengue municipalidad casos.jpg

Recordó que desde hace una semana el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y de la Nación autorizaron a que los profesionales de la salud diagnostiquen a las personas con la clínica presente y quizás algún estudio complementario básico. "Al no realizarse un laboratorio serológico el circuito de carga del dato del paciente positivo, que se está atendiendo, debe hacerse desde otra lógica que normalmente lo hacía el laboratorio central de la provincia o los privados, que emiten la ficha epidemiológica correspondiente y lo cargan al Sistema Nacional de Vigilancia", señaló.

"Como esto no se está realizando, vemos dificultada la tarea de poder enterarnos de esas personas que acuden a una guardia o algún consultorio médico, donde le dan el diagnóstico, ya sea probable o por nexo de dengue. Entonces, no tenemos posibilidad de saber que esa persona está cursando la enfermedad, situación con la que nos encontramos en las últimas dos semanas principalmente. Muchas personas llaman a la Municipalidad esperando la intervención, piden literalmente una fumigación y entendemos que lo que se solicita es una acción de bloqueo que es bastante más que una fumigación y consta de diferentes etapas. Pero si no los tenemos en los registros que nos pasa la Dirección Provincial de Epidemiologia o el laboratorio central, en caso de realizarse serología, se nos hace imposible saber que esa persona está con dengue", agregó.

dengue.JPG

Destacó que existe un protocolo de Nación para estos casos, estas enfermedades que son de denuncia obligatoria. "La obligatoriedad es del profesional tratante de denunciarla. Pero también es cierto que no todos los profesionales de la salud, principalmente los médicos, tienen usuarios y contraseñas para este Sistema Nacional de Vigilancia", dio a conocer Pauloni.

Por último, expresó: "No nos olvidemos que tanto en dengue como en chikungunya estamos hablando de brotes con récords históricos en la ciudad".

