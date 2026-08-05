El arzobispo Sergio Fenoy y el obispo auxiliar Matías Vecino destacaron el valor espiritual y social del viaje del Sumo Pontífice, que llegará al país en noviembre. Aunque Santa Fe finalmente quedó fuera del itinerario oficial, ambos coincidieron en que la visita representa una oportunidad para escuchar un mensaje de esperanza, paz y unidad para todos los argentinos.

"Que ilumine y construya puentes": expectativa y esperanza en el Arzobispado de Santa Fe por la visita del papa León XIV a la Argentina

"Que ilumine y construya puentes": expectativa y esperanza en el Arzobispado de Santa Fe por la visita del papa León XIV a la Argentina

La confirmación oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina despertó una fuerte expectativa en todo el país. Si bien el itinerario finalmente no incluirá a la provincia de Santa Fe, desde el Arzobispado santafesino aseguraron que la noticia es motivo de alegría y esperanza , al considerar que el Pontífice llega con un mensaje capaz de interpelar a toda la sociedad.

El arzobispo de Santa Fe, Monseñor Sergio Fenoy , remarcó la importancia histórica del acontecimiento y pidió que la visita trascienda el ámbito estrictamente religioso.

Tras la invitación oficial del gobierno provincial, finalmente el papa León XIV no incluirá a Santa Fe en su visita al país

"Es la tercera visita que tenemos en el país de un papa. Antes que nada, la alegría de poder recibirlo. Imagino que él ha pensado mucho este viaje y lo desea concretar junto con estos otros países que va a visitar."

El arzobispo de Santa Fe, Monseñor Sergio Fenoy UNO Santa Fe

Para Fenoy, la presencia de León XIV representa mucho más que una actividad pastoral.

"Nos comprometemos para que la visita no sea solamente para los fieles católicos, que lo reconocemos como pastor, sino también para que, como líder espiritual, pueda tocar los corazones e iluminar las conciencias en este momento que vive nuestro país."

"Viene como pacificador y constructor de puentes"

El arzobispo sostuvo que, desde el inicio de su pontificado, León XIV ha dado señales claras sobre el perfil que busca imprimirle a su ministerio.

"Lo vemos tan preocupado por humanizar, por acercar, por la paz. Esa fue casi la palabra que lo definió al comienzo de su pontificado."

En ese sentido, expresó su expectativa sobre el impacto que pueda generar su presencia en la Argentina.

"Me ilusiona que venga como pacificador, como quien construye puentes, como el que acerca, como el que ilumina. Me parece que va a tener una palabra buena para todo el que, con un corazón abierto, lo quiera escuchar."

El obispo auxiliar de Santa Fe, Monseñor Matías Vecino

La expectativa por el encuentro con los obispos

Consultado sobre la posibilidad de una reunión entre León XIV y la Iglesia argentina, Fenoy explicó que forma parte de la tradición de las visitas papales.

"Siempre que visita un país suele reunirse con la Conferencia Episcopal y tiene un discurso especial para los obispos. Seguramente, cuando conozcamos el programa, eso va a estar en la agenda."

Una visita que también responde a una deuda pendiente con la Argentina

Por su parte, el obispo auxiliar de Santa Fe, Monseñor Matías Vecino, explicó que la invitación al nuevo Pontífice siguió los canales habituales entre la Iglesia y el Estado.

"Siempre que un papa asume, las conferencias episcopales le hacen una invitación para que visite el país. Lo mismo ocurre con los gobiernos, a través de los vínculos diplomáticos que mantiene la Santa Sede."

Además, consideró que la elección de la Argentina dentro de la gira latinoamericana tiene un fuerte contenido simbólico.

"Entendemos que priorizar Argentina dentro de este viaje se debe a que eran, en cierto modo, los viajes pendientes de Francisco. León XIV le dio prioridad a esos lugares donde Francisco no había podido ir, y la Argentina es uno de ellos."

Cómo comenzará la preparación de las diócesis

Aunque todavía no se difundió el cronograma oficial de actividades, Vecino señaló que la Iglesia comenzará a organizarse una vez que se conozcan los detalles del viaje.

"La Conferencia Episcopal se preparará con toda su estructura de comunicación y logística. Cuando sepamos el programa seguramente habrá espacios para jóvenes, agentes pastorales y grandes celebraciones."

También anticipó que muchas comunidades buscarán estar presentes.

"Las parroquias seguramente van a querer viajar, encontrarse con el Papa aunque sea verlo de lejos, pero sobre todo escuchar sus palabras."

"El Papa nos regala su presencia"

Sobre el mensaje que deja este anuncio para los argentinos, Fenoy invitó a vivir la visita como una oportunidad de encuentro.

"Al confirmar su visita, el Papa nos regala su presencia. Cuando llega una visita hay que prepararse. Nos alegramos y nos disponemos a encontrarnos con él de distintas maneras: personalmente, en las celebraciones, pero sobre todo escuchando su palabra."

Para el arzobispo, "trae un mensaje de esperanza y de paz que tenemos que escuchar especialmente los argentinos."

En la misma línea, Vecino llamó a preparar el corazón desde ahora.

"La oración tiene que ser para pedirle al Señor que nuestro corazón se abra lo más posible y que seamos permeables a ese mensaje."

Y concluyó con una reflexión que resume el sentimiento de la Iglesia santafesina frente a la visita papal: "Se enciende también la esperanza de que el Papa pueda decir una palabra que ilumine, que nos traiga una lucecita para los próximos pasos como argentinos, como creyentes y como Iglesia en nuestro país."