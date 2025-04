Con voz propia: qué piensa la Locomotora Oliveras sobre la nueva reforma de la Constitución de Santa Fe

Aunque recién se inicia formalmente en la arena política, Locomotora muestra una fuerte convicción: “La actitud la tengo. Lo importante es conocer las necesidades de la gente, y yo te aseguro que las sé”.

Una mirada crítica y con propuestas

Oliveras asegura que no llegó para decir “sí” a todo. En respuesta a quienes la acusan de ser funcional al oficialismo, fue tajante: “Eso no significa que todo lo que diga el gobernador le vamos a decir que sí. Queremos igualdad dentro de la Constitución de Santa Fe. Queremos que se termine la reelección indefinida, para todos: intendentes, concejales, diputados”.

Desde su banca, promete representar al pueblo con firmeza, pero también con respeto y trabajo en equipo. “Hay especialistas en nuestro grupo, constitucionalistas y abogados, pero lo esencial es no perder de vista lo que la gente necesita”, remarcó.

El Frente de la Esperanza y el valor de la diversidad

Alejandra forma parte del Frente de la Esperanza, liderado por Ariel Sclafani, un dirigente con raíces en el deporte. “Lo que me gustó del partido es su diversidad. Hay peronistas, radicales, socialistas. Todas las banderas, pensando en el bien común. Eso me encantó”, relató. Y fue aún más lejos: “Ya no existen las banderas políticas. Existen las personas. Está el que trabaja y el ñoqui”.

Locomotora1.jpg UNO Santa Fe

Actriz debutante y fiel a sus principios

Además de su flamante rol político, Oliveras se lanza al mundo de la actuación. En la nueva entrega de El Marginal, llamada Cárcel de Mujeres, interpretará a “La Rocky”, una boxeadora presa por haber matado a golpes a su marido tras encontrarlo abusando de su hija. “Nunca había actuado, pero este personaje me conmovió. El motivo del crimen va a dar que hablar”, anticipó.

Pese a su entusiasmo, no todo fue sencillo. “Me negué a hacer desnudos o fumar en escena. Tengo valores que no negocio. No me importa la plata, yo tengo respeto por mi cuerpo y mis principios. Y tampoco los voy a negociar en la Constitución”, subrayó con firmeza.

De la calle al ring, del ring a la Legislatura

Su historia personal es tan potente como sus golpes. “Vendía peines y agujas en la calle. Fui mamá a los 14 años, viví violencia de género. Tal vez hoy estaría muerta, pero el deporte me salvó”, confesó. Esa transformación es la que quiere multiplicar desde su banca: “El deporte es salud, es prevención, es sacar a los chicos de la calle y de la adicción. Por eso quiero que sea un derecho constitucional”.

Cuando le preguntaron si esto es solo el comienzo de su carrera política, fue clara: “Siempre y cuando sea para salvar vidas, para promover la salud y el deporte, sí. Pero no me interesa ser intendente, concejal, gobernadora ni presidenta”.

Tampoco descarta seguir actuando, aunque espera primero ver la respuesta del público a su debut. “Ya me llamaron para otra serie, pero quiero escuchar qué opinan de esta. Se llama En el barro. Me encantó participar, aunque fue duro”.

Con una vida marcada por la lucha, Oliveras llega a la Convención Constituyente con un mensaje claro: el deporte salva vidas, y ella quiere seguir peleando desde todos los frentes para probarlo.

