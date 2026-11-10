Uno Santa Fe | Santa Fe | Paraná

El Paraná volvió a subir en Santa Fe: alcanzó los 5,12 metros en el puerto local y quedó a 18 cm del nivel de alerta

Según la medición de Prefectura del mediodía de este martes, el río creció 10 centímetros en 12 horas. La Municipalidad mantiene el operativo preventivo en las zonas bajas y monitorea la situación.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

10 de noviembre 2026 · 16:23hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El Paraná volvió a subir en Santa Fe: alcanzó los 5

José Busiemi

El Paraná volvió a subir en Santa Fe: alcanzó los 5,12 metros en el puerto local y quedó a 18 cm del nivel de alerta
El Paraná volvió a subir en Santa Fe: alcanzó los 5,12 metros en el puerto local y quedó a 18 cm del nivel de alerta

El río Paraná continúa en ascenso en el puerto de Santa Fe. Según el registro de Prefectura del mediodía de este martes 10 de noviembre, la altura llegó a los 5,12 metros, tras subir 10 centímetros en 12 horas. A la medianoche, la marca había sido de 5,02 metros.

Con este valor, el río quedó a 18 centímetros del nivel de alerta para la ciudad, fijado en 5,30 metros. El nivel de evacuación está establecido en 5,70 metros, a 58 centímetros de la altura actual.

Operativo preventivo en las zonas bajas

Ante este escenario, la Municipalidad mantiene activo un operativo de prevención y asistencia en los sectores más comprometidos por el avance del agua, principalmente las zonas bajas y el área de Vuelta del Paraguayo.

Crecida del Paraná: aplicaron un esquema especial de transporte y tránsito tras el corte del camino a La Boca en Alto Verde

Según el último informe del municipio, son diez las familias asistidas, que suman 36 personas: 15 adultos y 21 menores. Todas permanecen alojadas en los módulos habitacionales del Centro de Asistencia Integral Nº 1, en Alto Verde, donde reciben acompañamiento alimentario y sanitario.

En paralelo, personal municipal y voluntarios de la Asociación Civil TECHO trabajan en la construcción de nuevos módulos habitacionales, para ampliar la capacidad de alojamiento ante un posible aumento de los traslados en los próximos días.

Trabajos en las defensas y cierre de compuertas

El municipio también reforzó las tareas sobre la infraestructura de protección hídrica. Desde la mañana del lunes se realizó el cierre preventivo de compuertas en distintos puntos de bombeo de Alto Verde, para evitar que el agua del río ingrese por los conductos de drenaje pluvial.

Si se registran lluvias, está prevista la activación inmediata de electrobombas y equipos móviles para evacuar el agua acumulada dentro de las zonas protegidas.

Además, las áreas técnicas realizan tareas de recomposición y mantenimiento de los terraplenes de defensa, que incluyen el alteo de caminos y el relleno de cárcavas para garantizar la estabilidad de las estructuras.

En el barrio La Boca continúa funcionando una línea especial de colectivos, para garantizar la conectividad de los vecinos ante las dificultades de circulación terrestre que provoca la crecida.

Las recomendaciones ante la crecida

Desde el gobierno local reiteraron medidas preventivas para quienes viven o circulan por las zonas ribereñas:

  • Extremar las precauciones en la costa por la presencia de camalotes, fauna fluvial desplazada y posibles desbordes puntuales.
  • No circular con vehículos sobre los terraplenes de defensa, ni extraer arena, piedra o tierra de esas estructuras.
  • No arrojar residuos en los canales de desagüe ni realizar quemas de pastizales o ramas.
  • Respetar las indicaciones de la Prefectura Naval Argentina y navegar con especial prudencia en el sector de islas.

Ante situaciones irregulares, bocas de tormenta obstruidas o pedidos de asistencia, los vecinos pueden comunicarse las 24 horas con la Línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000. También están disponibles el chat de la aplicación Santa Fe y el sitio web oficial del municipio.

Paraná crecida alerta
Noticias relacionadas
El Paraná alcanzó los 4,61 metros en Santa Fe y el INA pronostica que la crecida se extenderá durante las próximas dos semanas

El Paraná alcanzó los 4,61 metros en Santa Fe y el INA pronostica que la crecida se extenderá durante las próximas dos semanas

Crecida del río Paraná. Poletti supervisó el Centro de Asistencia Integral N°1 y destacó el avance de los trabajos de prevención

Con el Paraná en 4,60 metros, el municipio ya construyó más de 30 módulos habitacionales para evacuados

Crecida del Paraná. El acceso a La Boca en Alto Verde amenaza con cortarse, aislando a más de 1.500 personas.

Crecida del Paraná: advierten que el acceso a La Boca podría cortarse en los próximos días y más de 1.500 personas podrían quedar aisladas

Hidrología: el INA prevé que el río Paraná alcance los 4,59 metros a mediados de noviembre en el puerto de Santa Fe

Crecida del Paraná: proyectaron un pico de 4,59 metros en el Puerto de Santa Fe y descartaron el nivel de alerta en el corto plazo

Lo último

Marcos Camino, un hincha de Colón que dejó su huella en la historia del club

Marcos Camino, un hincha de Colón que dejó su huella en la historia del club

Conmoción en Santa Fe: hallaron muerto en la sede de sus estudios de grabación al histórico líder de Los Palmeras Marcos Camino

Conmoción en Santa Fe: hallaron muerto en la sede de sus estudios de grabación al histórico líder de Los Palmeras Marcos Camino

Caso Diego Román: la Justicia consideró que los responsables de los perros conocían su agresividad y elevó las condenas

Caso Diego Román: la Justicia consideró que los responsables de los perros conocían su agresividad y elevó las condenas

Último Momento
Marcos Camino, un hincha de Colón que dejó su huella en la historia del club

Marcos Camino, un hincha de Colón que dejó su huella en la historia del club

Conmoción en Santa Fe: hallaron muerto en la sede de sus estudios de grabación al histórico líder de Los Palmeras Marcos Camino

Conmoción en Santa Fe: hallaron muerto en la sede de sus estudios de grabación al histórico líder de Los Palmeras Marcos Camino

Caso Diego Román: la Justicia consideró que los responsables de los perros conocían su agresividad y elevó las condenas

Caso Diego Román: la Justicia consideró que los responsables de los perros conocían su agresividad y elevó las condenas

Tablas en Tucumán: Unión igualó sin goles ante el Decano y sigue sin levantar cabeza

Tablas en Tucumán: Unión igualó sin goles ante el Decano y sigue sin levantar cabeza

León XIV, a la Iglesia argentina: No bajemos los brazos y sigamos haciendo lío, como pedía Francisco

León XIV, a la Iglesia argentina: "No bajemos los brazos" y sigamos "haciendo lío", como pedía Francisco

Ovación
La promoción de 2x1 que lanzó Colón para llenar el Brigadier López

La promoción de 2x1 que lanzó Colón para llenar el Brigadier López

Diego Placente oficializó la lista de la Selección Sub20 y Lucas Ayala vestirá la albiceleste

Diego Placente oficializó la lista de la Selección Sub20 y Lucas Ayala vestirá la albiceleste

Unión no logra consolidarse: los números que reflejan su irregularidad en los torneos de Primera División

Unión no logra consolidarse: los números que reflejan su irregularidad en los torneos de Primera División

El dato particular que refleja la campaña de Unión en el Torneo Clausura

El dato particular que refleja la campaña de Unión en el Torneo Clausura

La FIA despejó las dudas: la Fórmula 1 correrá en Qatar y Abu Dabi

La FIA despejó las dudas: la Fórmula 1 correrá en Qatar y Abu Dabi

Policiales
Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"