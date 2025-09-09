Uno Santa Fe | Santa Fe | matar

Condenaron a cinco años de prisión a la mujer que intentó matar a su cuñada en pleno centro de Santa Fe

Yanela Ivon Carpenzano, de 24 años, fue hallada culpable de tentativa de homicidio tras apuñalar a su cuñada varias veces. La víctima sobrevivió gracias a la atención médica inmediata.

9 de septiembre 2025 · 20:38hs
Condenaron a cinco años de prisión a la mujer que intentó matar a su cuñada en pleno centro de Santa Fe

José Busiemi

Condenaron a cinco años de prisión a la mujer que intentó matar a su cuñada en pleno centro de Santa Fe

Una mujer de 24 años identificada como Yanela Ivon Carpenzano fue condenada a cinco años de prisión por intentar asesinar a su cuñada en la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió en agosto del año pasado en las inmediaciones de 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen y fue cometido con un cuchillo.

La sentencia fue dispuesta por el juez Pablo Busaniche en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de la capital provincial. La representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) estuvo a cargo del fiscal Carlos Lacuadra, mientras que la investigación inicial la encabezó la fiscal Ana Laura Gioria, en la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional 1.

El ataque

El fiscal Lacuadra explicó que el hecho ocurrió alrededor de las 22:00 del viernes 2 de agosto del año pasado, cuando la condenada interceptó a su cuñada en la vía pública, en pleno centro de la ciudad. En ese momento, la víctima estaba acompañada por su pareja y un niño, hijo de ambos.

Carpenzano abordó con violencia a la otra mujer y, con la intención de matarla, la apuñaló al menos cinco veces en diferentes partes del cuerpo”, detalló Lacuadra. Tras el ataque, la víctima se desvaneció y la agresora escapó del lugar.

La sobrevivencia de la víctima se atribuye a la rápida atención médica en el hospital José María Cullen. Según el fiscal, dos semanas después Carpenzano se entregó al MPA, a sabiendas de que tenía un pedido de detención vigente.

Calificación y condena

Carpenzano fue condenada como autora del delito de tentativa de homicidio, recibiendo la pena de cinco años de prisión.

matar centro Santa Fe
Noticias relacionadas
Desde el Centro Comercial de Santa Fe hablan de competencia desigual.

El impacto en Santa Fe del aluvión de productos chinos a través de apps: "Es comercialización salvaje"

El grave accidente vial ocurrió este sábado por la tarde en la Autovía 19, a la altura de Colonia San José.

Accidente fatal en la Autovía 19: dieron de alta a los heridos tras la muerte de un jugador de Santa Fe Rugby

En octubre de 2024 se conoció la absolución del docente Juan Trigatti por parte de la Justicia, quien había sido acusado de presuntamente abusar de cinco alumnas en el jardín Ceferino Namuncurá.

Caso Trigatti: una carta abierta firmada por casi 300 personas "a quienes tienen en sus manos la apelación"

Día Internacional contra las Falsas Denuncias

Manifestación en el Día contra las Falsas Denuncias: "Esto destruye familias completas y lastima a niños"

Lo último

Argentina cerró las Eliminatorias con una dura caída ante Ecuador en Guayaquil

Argentina cerró las Eliminatorias con una dura caída ante Ecuador en Guayaquil

La Convención Reformadora le pone punto final a la nueva Constitución de Santa Fe

La Convención Reformadora le pone punto final a la nueva Constitución de Santa Fe

Otamendi y una despedida inesperada: expulsado y se perderá el debut del Mundial

Otamendi y una despedida inesperada: expulsado y se perderá el debut del Mundial

Último Momento
Argentina cerró las Eliminatorias con una dura caída ante Ecuador en Guayaquil

Argentina cerró las Eliminatorias con una dura caída ante Ecuador en Guayaquil

La Convención Reformadora le pone punto final a la nueva Constitución de Santa Fe

La Convención Reformadora le pone punto final a la nueva Constitución de Santa Fe

Otamendi y una despedida inesperada: expulsado y se perderá el debut del Mundial

Otamendi y una despedida inesperada: expulsado y se perderá el debut del Mundial

En la última sesión de la Convención, Pullaro afirmó que la nueva Constitución termina con los privilegios del poder

En la última sesión de la Convención, Pullaro afirmó que "la nueva Constitución termina con los privilegios del poder"

El impacto en Santa Fe del aluvión de productos chinos a través de apps: Es comercialización salvaje

El impacto en Santa Fe del aluvión de productos chinos a través de apps: "Es comercialización salvaje"

Ovación
Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

Por la negativa de Colón, el Clásico de Copa Santa Fe se jugará sin público

Por la negativa de Colón, el Clásico de Copa Santa Fe se jugará sin público

Unión ya tiene árbitro para visitar a Gimnasia (LP) en la 8ª fecha del Clausura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Gimnasia (LP) en la 8ª fecha del Clausura

Colón, con árbitro confirmado para buscar sellar la permanencia ante Talleres (RE)

Colón, con árbitro confirmado para buscar sellar la permanencia ante Talleres (RE)

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional