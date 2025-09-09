Yanela Ivon Carpenzano, de 24 años, fue hallada culpable de tentativa de homicidio tras apuñalar a su cuñada varias veces. La víctima sobrevivió gracias a la atención médica inmediata.

Condenaron a cinco años de prisión a la mujer que intentó matar a su cuñada en pleno centro de Santa Fe

Una mujer de 24 años identificada como Yanela Ivon Carpenzano fue condenada a cinco años de prisión por intentar asesinar a su cuñada en la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió en agosto del año pasado en las inmediaciones de 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen y fue cometido con un cuchillo .

La sentencia fue dispuesta por el juez Pablo Busaniche en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de la capital provincial. La representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) estuvo a cargo del fiscal Carlos Lacuadra , mientras que la investigación inicial la encabezó la fiscal Ana Laura Gioria , en la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional 1.

El ataque

El fiscal Lacuadra explicó que el hecho ocurrió alrededor de las 22:00 del viernes 2 de agosto del año pasado, cuando la condenada interceptó a su cuñada en la vía pública, en pleno centro de la ciudad. En ese momento, la víctima estaba acompañada por su pareja y un niño, hijo de ambos.

“Carpenzano abordó con violencia a la otra mujer y, con la intención de matarla, la apuñaló al menos cinco veces en diferentes partes del cuerpo”, detalló Lacuadra. Tras el ataque, la víctima se desvaneció y la agresora escapó del lugar.

La sobrevivencia de la víctima se atribuye a la rápida atención médica en el hospital José María Cullen. Según el fiscal, dos semanas después Carpenzano se entregó al MPA, a sabiendas de que tenía un pedido de detención vigente.

Calificación y condena

Carpenzano fue condenada como autora del delito de tentativa de homicidio, recibiendo la pena de cinco años de prisión.