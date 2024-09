Confirman que hay faltante de vacunas contra el dengue en farmacias de Santa Fe: llegarían en octubre

"Nos informaron que estarían reponiendo los stock en el mes de octubre", aclaró acerca de cuando se solucionaría esta situación.

En los últimos días se había observado mayor demanda para conseguir el fármaco, que cuesta alrededor de $94.000 cada dosis. Cabe destacar que existe una campaña pública que encabeza la provincia para inocular a una determinada cantidad de personas de forma gratuita, cuya segunda etapa comenzó hace pocos días.

"Es una vacuna de virus bio atenuado, por lo que se necesita prescripción médica debido a que algunos pacientes no pueden aplicársela. Quienes no pueden abarcan a embarazadas, pacientes que consumen corticoides en altas dosis o cualquier paciente inmunosuprimido que tiene un tratamiento oncológico. Es recomendable aplicársela para quienes estén con actividades al aire libre, adultos jóvenes y personas que ya cursaron la enfermedad", recordaron desde el Colegio.

En Rosario

Dos semanas atrás, las farmacias de Rosario anunciaban el ingreso de dosis contra el dengue. Cerca de 40 mil vacunas distribuidas en distintas zonas, sin embargo, este miércoles, informaron que hay faltantes y la reposición, según lo prometido por los laboratorios, será el próximo mes.

"En este momento alguna farmacia puede tener stock, pero hace bastante tiempo que no estamos recibiendo vacunas porque las droguerías no tienen", indicó Claudia Varela en representación del Colegio de Farmacéuticos y agregó: "Podríamos decir que ya no hay vacunas para aquellas personas que quieren vacunarse de forma particular".

Varela detalló que durante estos días, "familias enteras" se acercaron a las farmacias para adquirir las dosis que tienen un costo de 90 mil pesos cada una y deben colocarse dos con una distancia mínima de 90 días. En ese sentido, la farmacéutica detalló: "Con la primera inyección uno tiene cobertura alta del 80% pero la segunda garantiza la cobertura total contra el dengue".

