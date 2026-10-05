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Riestra empató con Central Córdoba y se alejan de la zona de playoffs

Riestra y Central Córdoba igualaron 1-1 en el cierre de la fecha 11 del Clausura y la zona de playoffs les quedó muy lejos

5 de octubre 2026 · 19:57hs
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Riestra empató con Central Córdoba y se alejan de la zona de playoffs

Riestra y Central Córdoba repartieron puntos al igual 1-1 en el cierre de la fecha 11 del Torneo Clausura y la zona de playoffs la miran muy de lejos, pese a que quedan cinco fechas para el final de la fase regular.

Los goles del partido disputado en el estadio Guillermo Laza los hicieron Milton Celiz a los tres minutos del arranque, con un tiro libre de derecha, directo al ángulo, inatajable para el arquero rival, Alan Aguerre; mientras que la igualdad la marcó el delantero Michael Santos con un gran centro atrás del defensor Fernando Martínez.

En la fecha anterior, Riestra igualó con Gimnasia y Esgrima de Mendoza sin goles y acumula 7 partidos sin conocer la victoria con cinco empates, cuatro derrotas y dos triunfos en el campeonato; mientras que Central Córdoba hizo lo propio contra Defensa y Justicia pero con un 2-2; a su vez, acumuló la misma cantidad de partidos sin sumar de a tres.

El encuentro en el Guillermo Laza de Villa Soldati comenzó con una falta en la puerta del área a favor del local, la cual Milton Celiz aprovechó para clavar un verdadero golazo de tiro libre, derecho al ángulo de Alan Aguirre para abrir el marcador desde el vestuario.

A los 27 del primer tiempo, Central Córdoba tuvo su primer ataque claro con un remate de Lucas González desde fuera del área que, sin tanta puntería, pasó cerca del palo de Ignacio Arce.

Pero no se quedaría con eso solo, sino que a los 38 el Ferroviario realizó una buena jugada colectiva con un gran pase en profundidad de Leonardo Sequeira para que González llegue hasta el fondo y tire el centro atrás para que Michael Santos defina de primera al primer palo de Nacho Arce y empate el partido antes de terminar el primer tiempo.

En el complemento, Sequeira probó a Arce desde un tiro libre que tuvo que sacar el arquero del Malevo a los 3 minutos; por su lado, el equipo local tuvo la réplica, minutos más tarde, con un remate cruzado de González que atajó Aguirre y con ayuda del palo no amplió el marcador.

Sin más, repartieron puntos en Villa Soldati, dejando a los porteños con 11 puntos en la undécima posición con diferencia de 6 con Independiente de Avellaneda, que se encuentra octavo; Central Córdoba quedó con 9 unidades y en el penúltimo puesto de la Zona A.

En la próxima fecha, Riestra deberá visitar a San Lorenzo el 11 de octubre en el estadio Pedro Bidegain; por su lado, Central Córdoba tendrá que recibir a Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero el sábado 10 de este mes.

El resumen de Riestra y Central Córdoba

Riestra Central Córdoba Clausura
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