Messi, admirado por el arquero de Benín antes de su despedida en el Monumental

Marcel Dandjinou elogió a Messi, aseguró que será un partido único y advirtió que buscará detenerlo si tiene una oportunidad clara de gol ante Argentina.

Lionel Messi tendrá este martes una noche especial en el Monumental, donde disputará ante Benín uno de sus últimos partidos con la Selección argentina. Enfrente estará Marcel Dandjinou, arquero africano que reconoció su admiración por el capitán, aunque dejó claro que competirá al máximo para evitar que pueda convertir durante el encuentro.

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Dandjinou destacó la importancia de enfrentar a Messi

Argentina se medirá con Benín desde las 20, en un encuentro que estará marcado por la presencia de Messi y la expectativa que genera su posible despedida de la Selección ante el público argentino. Para Dandjinou, la ocasión representa un momento excepcional dentro de su trayectoria profesional.

El arquero, de 28 años y actualmente jugador de Kruger United, de la Primera División de Sudáfrica, habló sobre el significado del compromiso y reconoció que no se trata de un partido habitual.

“No es como cualquier otro. Creo que es algo que ocurre una sola vez en nuestra carrera, por ser el último partido de Messi. Es un partido especial”, expresó en diálogo con Marca.

Sin embargo, el futbolista de Benín también remarcó que su equipo tendrá una misión concreta y no viajará a Buenos Aires solamente para formar parte de la celebración.

“Estamos aquí para jugar y competir”.

El desafío será especialmente exigente para el conjunto africano, debido al presente del seleccionado argentino. La Albiceleste llega después de imponerse 4-0 ante Bolivia y 7-0 frente a Burkina Faso, con un total de 11 goles marcados y sin recibir tantos en esos dos compromisos.

A pesar de esa diferencia en los antecedentes recientes, Dandjinou confía en las posibilidades de Benín y apeló a la lógica de un deporte en el que cualquier resultado puede darse.

“Esto es fútbol: once contra once. Podemos ganar, empatar o ellos pueden ganar, pero es fútbol. No estamos aquí para hacer turismo en Argentina”.

El arquero avisó que no le regalará un gol al capitán argentino

La admiración de Dandjinou por Messi quedó expuesta cuando se refirió a la figura del delantero argentino. El arquero reconoció que pertenece a una generación que creció siguiendo su carrera y destacó la posibilidad de compartir una cancha con él.

“Para mí, es uno de los reyes del fútbol. Hemos crecido viéndolo jugar. Es uno de nuestros jugadores favoritos”.

Luego profundizó sobre lo que significa enfrentarlo en un partido internacional y definió al rosarino como una figura histórica del deporte.

“Poder jugar ahora contra él, en el mismo campo, es increíble. Nunca imaginé que esto pudiera pasar, pero el martes va a suceder. Para mí, Leo es una leyenda, una verdadera leyenda”.

Pese a sus elogios, el arquero no piensa concederle ningún beneficio al capitán argentino. Consultado sobre la posibilidad de permitirle marcar un penal durante los últimos minutos del partido para favorecer su despedida, fue categórico.

“No, no. Soy arquero y estoy ahí para parar. Aunque sea el último minuto y haya un penalti, si Messi lo tira, intentaré pararlo”.

Dandjinou también descartó que Benín haya recibido alguna indicación para facilitarle una despedida especial al máximo referente argentino.

“Nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol. Y conociendo a Messi, tampoco necesitas regalarle nada. Si quiere marcar, tendrá que hacer todo lo posible para conseguirlo”.

Además del partido, hay otro elemento que genera expectativa dentro del plantel africano: la camiseta de Messi. El N°10 utilizará una indumentaria especial y los jugadores de Benín ya anticiparon que intentarán conseguirla como recuerdo.

El arquero explicó que prácticamente todo el plantel quiere quedarse con la camiseta del capitán argentino y hasta realizó un pedido particular para evitar que haya un único ganador.

“Si se lo preguntas a cualquiera de mi equipo, todos quieren su camiseta. Así que sería bueno que hicieran muchas camisetas y nos dieran una a cada jugador. Porque si sólo uno puede ir a pedirle la camiseta, no creo que sea fácil: ¡todos la queremos!”