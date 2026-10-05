Kane sobre Messi, tras la semifinal: "Un jugador increíble y muy humilde"

El delantero y capitán de Inglaterra, Harry Kane, recordó el momento que compartió en el Mundial con Lionel Messi, de próxima retirada de la Selección Argentina

El delantero y capitán de Inglaterra, Harry Kane , recordó el momento que compartió en el Mundial con Lionel Messi, de próxima retirada de la Selección Argentina, sobre quien tiene “un respeto enorme”.

El atacante del Bayern Múnich alemán destacó la capacidad del argentino para poner “al equipo por delante de sí mismo”, lo que le permitió tener tanto éxito en sus últimos años con el seleccionado.

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Messi le pondrá punto final a sus 21 años de carrera con el representativo argentino este martes 6 de octubre, en un amistoso internacional ante Benín que comenzará a las 20:00.

El reconocimiento de Kane a Messi

En el contexto del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, cada vez más cercano, Harry Kane rememoró lo que significó para él la semifinal del Mundial 2026, en la que el equipo argentino remontó de forma agónica ante Inglaterra para jugar su segunda final consecutiva.

“Ese día fue difícil para mí”, comenzó el delantero de 33 años, al vivir una situación “dura” por la forma en la que fueron eliminados: estaban en ventaja hasta los últimos cinco minutos del partido, pero dos asistencias de Messi y los correspondientes tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez dieron vuelta el marcador.

A pesar del transcurso del partido, Kane comentó tener un “respeto enorme” por el destacado futbolista argentino, a quien vio “desarrollarse como jugador de fútbol” a partir de tener seis años menos.

Sobre el 10, Kane lo definió como “un jugador increíble y muy humilde”, además de comentar que quienes lo conocen más aseguran que es una “gran persona”, y recordó haberlo abrazado después de la semifinal para desearle buena suerte en el partido decisivo.

“Ha puesto al equipo por delante de sí mismo y esa es una de las razones del éxito que ha tenido Argentina”, destacó el futbolista surgido en el Tottenham, que sentenció: “Es increíble todo lo que ha aportado al fútbol durante todos estos años”.