Benín llega a Argentina con una joya europea y equipo joven para desafiar a Messi en el Monumental

El seleccionado africano aterrizó en Buenos Aires con Junior Olaitan como figura y varios jugadores que compiten en Europa y Estados Unidos, para este partido.

Benín llegó a Buenos Aires para enfrentar a la Selección Argentina en una noche marcada por la despedida de Lionel Messi. El conjunto africano, dirigido por Gernot Rohr, cuenta con un plantel joven y varios futbolistas que compiten en Europa, además del impulso de haber derrotado 2-1 a Mauritania en su última presentación. Ahora buscará competir ante Argentina sin complejos.

Junior Olaitan, la figura que juega en el Besiktas

El nombre que aparece por encima del resto es el de Junior Olaitan. El volante ofensivo de 24 años juega en el Besiktas de Turquía y está valuado en siete millones de euros, lo que lo convierte en el futbolista más valioso del plantel beninés.

Olaitan se destaca por su capacidad para romper líneas y generar desequilibrio en espacios reducidos. Su presencia será una de las principales cartas ofensivas del equipo africano, que intentará aprovechar las oportunidades que tenga frente al arco argentino.

Otro de los jugadores a seguir será Aiyegun Tosin. El centrodelantero de 28 años lleva cuatro temporadas en el Lorient de Francia y fue autor del gol de Benín en el empate 1-1 ante Burkina Faso.

También aparece Rafael Aloko, una de las grandes promesas del plantel. El extremo tiene apenas 19 años, juega en Charlotte de la MLS y llega con el envión de haber marcado los dos goles en el triunfo 2-1 frente a Mauritania.

Un plantel joven con experiencia internacional

La selección dirigida por Rohr tiene un promedio de edad cercano a los 24 años y buena parte de sus futbolistas desarrolla su carrera fuera de Benín. Francia, Suiza, Bulgaria, Grecia, Turquía, Dinamarca, Finlandia, República Checa y Rumania son algunos de los países donde juegan sus integrantes.

También hay presencia en Estados Unidos, Egipto y Azerbaiyán, una distribución que le aporta al plantel experiencia en diferentes competencias y estilos de juego.

Entre los convocados aparece Sessi D'Almeida, capitán del equipo y futbolista nacido en Francia. El mediocampista de 30 años actualmente juega en el Neftci Bakú de Azerbaiyán y cuenta con una extensa trayectoria que incluyó pasos por Bordeaux, Valenciennes, Barnsley, Blackpool y Apollon de Chipre.

En defensa, Benín tendrá a jugadores como Yohan Roche, Mohamed Tijani y Tamimou Ouorou, mientras que Hassane Imourane aparece como una alternativa importante en la mitad de la cancha.

La delegación africana llega así a Buenos Aires con el foco puesto en una Selección Argentina que tendrá todos los reflectores encima por la despedida de Messi. Sin embargo, Benín buscará aprovechar la oportunidad para mostrarse y competir con un equipo que combina juventud, futbolistas que actúan en el exterior y algunas figuras capaces de marcar diferencias.

Los convocados de Benín