Consumos estimados y quita de subsidios: desconcierto y sorpresa por fuertes subas en las boletas de la EPE

"Me llegó en la última facturación casi 80 mil pesos de luz; cuando la vi quedé perplejo. Venía pagando por bimestre 16 mil pesos. Fui a hacer el reclamo y me dicen que hicieron un estimativo de la facturación. Tuve que hacer un convenio de pago y me dijeron que iban a venir a verificar el medidor", señaló Héctor, un vecino de la ciudad de Santa Fe.