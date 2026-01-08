Uno Santa Fe | Santa Fe | controles

Controles y reglas claras: "No hay más excusas para transportar pasajeros sin habilitación", dijo Poletti

El intendente confirmó que ya rige la nueva ordenanza que regula taxis, remises y aplicaciones y anunció controles estrictos para garantizar la seguridad de los usuarios en la ciudad de Santa Fe

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

8 de enero 2026 · 11:54hs
El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, confirmó que ya se encuentra vigente la nueva ordenanza y su reglamentación que regula el transporte de pasajeros, y adelantó que el municipio será estricto en los controles para garantizar seguridad y condiciones adecuadas a los usuarios. Además, se refirió a la posibilidad de incorporar la figura del viceintendente, una discusión que podría abrirse este año en el Concejo Municipal.

Transporte: controles y reglas claras

Poletti explicó que la normativa es el resultado de meses de trabajo junto a taxistas, remiseros, representantes de plataformas digitales, concejales de todos los bloques y equipos técnicos del Ejecutivo.

“Lo que hicimos fue ocuparnos de una situación donde no estaba clara la reglamentación. Hoy tenemos una ordenanza y una reglamentación que exigen cuidar al pasajero”, sostuvo.

El intendente remarcó que a partir de ahora todo aquel que transporte personas cobrando un servicio —ya sea por aplicaciones, taxi o remis— deberá estar debidamente habilitado, contar con carnet profesional y cumplir con todas las exigencias técnicas del vehículo.

“Vamos a ser muy estrictos con los controles. El que transporta pasajeros y cobra por hacerlo, tiene que estar habilitado”, afirmó.

La normativa flexibiliza los formatos de trabajo: los conductores podrán inscribirse como taxi, remis o conductores puros de aplicaciones, pero en todos los casos deberán contar con carnet profesional categoría D1 y vehículo en condiciones.

“No hay más excusas para transportar pasajeros sin ser conductor profesional”, subrayó.

Además, Poletti pidió la colaboración de los usuarios: “Le pedimos al pasajero que no sea cómplice de alguien que no quiere inscribirse. Si el conductor no está habilitado, el vehículo será retenido porque no está en condiciones de prestar el servicio”.

La discusión sobre la figura del viceintendente

Consultado sobre la posibilidad de incorporar la figura del viceintendente, el jefe municipal confirmó que durante este año podría abrirse una mesa técnica de discusión entre el Ejecutivo y el Concejo, ya que la ley contempla esa posibilidad.

Sin embargo, dejó en claro su posición personal: “Más allá del cargo, lo que la gente nos está pidiendo es eficiencia: sacar las calles de tierra, iluminar la ciudad, mejorar los recorridos de recolección de basura y estar en el territorio”.

Poletti fue contundente al rechazar la creación de cargos con fines políticos: “Crear un cargo solo para tener una figura, no. No estoy de acuerdo. Lo importante es la función, no el nombre”.

Sobre si la incorporación de un viceintendente mejoraría la gestión, respondió: “Yo hoy me siento acompañado como estoy. Si la ley lo contempla, se evaluará, pero no para crear un cargo político, sino para hacer más efectiva la gestión”. Y concluyó: “Las ciudades grandes necesitan operatividad, presencia en la calle y trabajo 24/7. Eso es lo que estamos haciendo”.

