Autodespacho de nafta en Santa Fe: cuál es la estación habilitada, horarios y beneficios

Desde este miércoles a las 22 comenzó a funcionar el autodespacho de combustible. La modalidad se aplicará en una estación YPF de la capital provincial, en horario nocturno, y ofrece descuentos en la carga de nafta

8 de enero 2026 · 07:53hs
Santa Fe tiene su primera estación de servicio con autodespacho

José Busiemi/UNO Santa Fe

Santa Fe tiene su primera estación de servicio con autodespacho

Desde este miércoles a las 22, la ciudad de Santa Fe suma una nueva modalidad para cargar nafta: comienza a funcionar el autodespacho de combustible, un sistema que permite al usuario cargar sin la intervención de un playero.

La prueba piloto se implementará en una estación de servicio YPF de la capital provincial, ubicada en la intersección de Mendoza y Francia, y estará disponible exclusivamente en horario nocturno, entre las 22 y las 6. Además, quienes utilicen esta opción accederán a descuentos especiales en el precio final.

Cómo funciona el autodespacho de combustible en Santa Fe

El autodespacho se realiza en un surtidor especialmente señalizado y se gestionará de manera digital a través de la app oficial de YPF. El sistema permite cargar montos predeterminados, que van desde $3.000 hasta $80.000, sin posibilidad de llenar el tanque a libre demanda.

Para utilizar el servicio, el conductor deberá:

  • Estacionar el vehículo junto al surtidor habilitado, ubicando la boca de carga del lado del pico.
  • Ingresar a la app de YPF desde el interior del auto.
  • Seleccionar el tipo de combustible y el monto a cargar.
  • Efectuar el pago digital, lo que habilitará automáticamente el pico correspondiente.

Una vez habilitado el surtidor, el usuario podrá descender del vehículo y realizar la carga manual, siguiendo las indicaciones de seguridad que brinda la aplicación. Finalizado el proceso, se retira el ticket y se completa la operación.

Descuentos por cargar nafta con autodespacho

Uno de los principales incentivos de esta modalidad es el ahorro económico. El autodespacho de combustible ofrece un 3% de descuento entre las 22 y las 0, mientras que desde la medianoche hasta las 6 el beneficio total asciende al 9%, ya que se suma el 6% de rebaja por carga nocturna que YPF aplica en sus estaciones.

De esta manera, el nuevo sistema busca agilizar la carga, fomentar el uso de herramientas digitales y ofrecer precios más convenientes durante la madrugada en la ciudad de Santa Fe.

• LEER MÁS: Autodespacho de combustible en Santa Fe: "Podría ser útil para las estaciones que hoy no atienden de noche"

