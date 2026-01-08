Autodespacho de nafta en Santa Fe: cuál es la estación habilitada, horarios y beneficios

Desde este miércoles a las 22 comenzó a funcionar el autodespacho de combustible. La modalidad se aplicará en una estación YPF de la capital provincial, en horario nocturno, y ofrece descuentos en la carga de nafta

Desde este miércoles a las 22 , la ciudad de Santa Fe suma una nueva modalidad para cargar nafta: comienza a funcionar el autodespacho de combustible , un sistema que permite al usuario cargar sin la intervención de un playero.

La prueba piloto se implementará en una estación de servicio YPF de la capital provincial , ubicada en la intersección de Mendoza y Francia , y estará disponible exclusivamente en horario nocturno , entre las 22 y las 6 . Además, quienes utilicen esta opción accederán a descuentos especiales en el precio final.

Embed

Cómo funciona el autodespacho de combustible en Santa Fe

El autodespacho se realiza en un surtidor especialmente señalizado y se gestionará de manera digital a través de la app oficial de YPF. El sistema permite cargar montos predeterminados, que van desde $3.000 hasta $80.000, sin posibilidad de llenar el tanque a libre demanda.

Para utilizar el servicio, el conductor deberá:

Estacionar el vehículo junto al surtidor habilitado , ubicando la boca de carga del lado del pico.

, ubicando la del lado del pico. Ingresar a la app de YPF desde el interior del auto.

desde el interior del auto. Seleccionar el tipo de combustible y el monto a cargar .

y el . Efectuar el pago digital, lo que habilitará automáticamente el pico correspondiente.

Una vez habilitado el surtidor, el usuario podrá descender del vehículo y realizar la carga manual, siguiendo las indicaciones de seguridad que brinda la aplicación. Finalizado el proceso, se retira el ticket y se completa la operación.

Descuentos por cargar nafta con autodespacho

Uno de los principales incentivos de esta modalidad es el ahorro económico. El autodespacho de combustible ofrece un 3% de descuento entre las 22 y las 0, mientras que desde la medianoche hasta las 6 el beneficio total asciende al 9%, ya que se suma el 6% de rebaja por carga nocturna que YPF aplica en sus estaciones.

De esta manera, el nuevo sistema busca agilizar la carga, fomentar el uso de herramientas digitales y ofrecer precios más convenientes durante la madrugada en la ciudad de Santa Fe.

• LEER MÁS: Autodespacho de combustible en Santa Fe: "Podría ser útil para las estaciones que hoy no atienden de noche"