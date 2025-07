Convención Reformadora: sin acuerdo por el reglamento, se extiende el cuarto intermedio hasta las 20

Contraposición de Unidos y el PJ

Mientras Unidos para Cambiar Santa Fe propone que se vote por mayoría simple, el PJ exige que sea por una mayoría de dos tercios. El peronismo argumenta que, con un quórum de 36 convencionales, permitir que solo 18 aprueben el texto es un riesgo institucional. Unidos, en cambio, sostiene que exigir dos tercios daría a las minorías un poder de veto que podría bloquear la reforma. Una salida intermedia podría ser la mayoría absoluta (35 de 69), pero no hubo acuerdo al respecto en el primer día.

Arranca la Convención Reformadora

Las discusiones por el reglamento se extendieron hasta altas horas del domingo y se retomaron en la madrugada del lunes. La tensión cruzó bloques: mientras Unidos se reunió en la sede de la UCR, los peronistas de Más para Santa Fe lo hicieron en la sede del PJ.

Michlig presidente de la Convención Reformadora

Otro punto de fricción fue la designación de las autoridades de la Convención. La presidencia recayó en el radical Felipe Michlig, figura fuerte del oficialismo provincial. Lo acompañan Diego Giuliano (PJ) como vicepresidente primero, Marcos Peyrano (La Libertad Avanza) como vicepresidente segundo y Daiana Gallo Ambrosis (Partido Socialista) como vicepresidenta tercera.

La elección no estuvo exenta de polémicas. Amalia Granata, convencional electa por una lista independiente, se manifestó en contra de la designación de Michlig e incluso amenazó con impugnar la banca de Oliveras antes de que se conociera su problema de salud. “La diputada trucha”, la llamó, insinuando que no reside en Santa Fe. Tras el ACV, no volvió a insistir con el tema públicamente.

Además de las autoridades, pasado este mediodía aún restaba definir la conformación de las comisiones, que serán ocho: tres operativas (Labor Parlamentaria, Poderes y Reglamento, y Redactora) y cinco temáticas. El PJ presiona para presidir la comisión de Autonomía y Régimen Municipal, clave para Rosario, y propone a Juan Monteverde, un nombre con proyección para la intendencia en 2027. Unidos no quiere ceder ese espacio y ofreció en cambio la comisión de Derechos y Garantías.