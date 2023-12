"Este jueves realizaremos el segundo cacerolazo, el primero fue la semana pasada", afirmó. La iniciativa arranca por una necesidad concreta que tiene que ver, por nuestra parte con la ley de alquileres que con el DNU que presentó el presidente Javier Milei la semana pasada deja mucha incertidumbre y si le sumamos la ley ómnibus de ayer lo magnifica aún más".

cacerolazo santa fe 1.jpg Cacerolazos en contra del DNU de Javier Milei en la ciudad de Santa Fe UNO Santa Fe

Al ser consultado sobre cómo afecta al inquilino el DNU dijo: "La ley con la que veníamos trabajando y que se sancionó en el gobierno anterior era bastante mala para el inquilino, pero ahora se termina el marco regulatorio para quien alquila. Una importante inmobiliaria local dio a conocer este miércoles cuáles serían los cambios a partir de ahora e informaba que si el inquilino quiere puede cobrarte en dólares y criptomonedas, porque el gobierno nacional lo acepta. Que se puede pedir o establecer un aumento mensual y que con solo una notificación el dueño te puede sacar de su inmueble".

Además agregó: "Al momento de alquilar la negociación no es igual entre las partes porque de un lado hay un propietario con una casa ociosa y del otro una persona o familia que necesita un techo. Con esto no quiero decir que nuestro enemigo no es quien tiene los inmuebles para alquilar, sino las inmobiliarias que son las que terminan fijando las reglas y se quedan con un porcentaje grande de la transacción teniendo hasta de rehenes a los inquilinos".

Por último y al hacer referencia sobre la convocatoria de la semana pasada Rueda determinó: "Nos sorprendió, ya que tuvimos que cortar el tránsito por la cantidad de gente que asistió de manera autoconvocada, entre 1.500 y 2.000 personas creemos que estuvieron presentes. No sabemos que pasará hoy pero sí queremos semana a semana realizar alguna iniciativa por lo menos durante el pedido en que se trata el DNU y así exigirle a nuestros legisladores que realicen su trabajo en el Congreso".

• LEER MÁS: Cacerolazo en contra del DNU de Milei: cerca de 500 santafesinos se manifestaron en pleno bulevar