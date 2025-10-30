Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 30 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Arroyo Leyes

30 de octubre 2025 · 07:10hs
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, mantenimiento de subestación y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este jueves 30 de octubre en SANTA FE y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de: Jujuy, Arlt, Lamadrid y Roque S. Peña

• 13 a 15 en la zona de: Juan de Garay, Salta, San Martín y Cruz Roja Argentina

ARROYO LEYES

• 8 a 12 en la zona de: RP1, calle 10, calle 24 y calle 19,5

• 12 a 15 en la zona de: RP1, calle 32, calle 40 y calle 5

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

