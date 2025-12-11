Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 11 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

11 de diciembre 2025 · 07:01hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, reformas en subestación, reemplazo de conductores, reemplazo de postes y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este jueves 11 de diciembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAN JOSÉ del RINCÓN

SANTA FE

• 7 a 10 en la zona de: Teniente Loza, Blas Parera, Neuquén y Chubut

• 7.30 a 11.30 en la zona de: Neuquén, 12 de octubre, Storni y Hermanos Figueroa

• 9 a 11 en la zona de: Cafferata entre Hugo Wast y Gorriti

• 9 a 13 en la zona de: Berutti, Cafferata, Pasaje Santa Fe y Piedrabuena

• 10 a 12 en la zona de: avenida Galicia, Mitre, Necochea y J.P. López

• 12 a 13 en la zona de: Castelli, Espora, Alberdi y Lavalle

SANTO TOMÉ

• 7 a 9 en la zona de:

- Chile, Necochea, Pueyrredón y Bieler Hass

- Roverano, Centenario, Libertad y Chapeaurouge

- Vélez Sarsfield, San Martín, Obispo Gelabert y Hilario Sabroso.

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 7 a 11 en la zona de: Callejón Pintos, entre RP1 y arroyo Ubajay

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe San José del Rincón Santo Tomé
Noticias relacionadas
La EPE avanza en la modernización digital: más de 810.000 usuarios activos en la Oficina Virtual

La EPE avanza en la modernización digital: más de 810.000 usuarios activos en la Oficina Virtual

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Lo último

Cómo les fue a Racing y Estudiantes con Nicolás Ramírez como árbitro

Cómo les fue a Racing y Estudiantes con Nicolás Ramírez como árbitro

Atento Colón: Armenio le ganó a Argentino de Merlo y es finalista del Reducido

Atento Colón: Armenio le ganó a Argentino de Merlo y es finalista del Reducido

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Último Momento
Cómo les fue a Racing y Estudiantes con Nicolás Ramírez como árbitro

Cómo les fue a Racing y Estudiantes con Nicolás Ramírez como árbitro

Atento Colón: Armenio le ganó a Argentino de Merlo y es finalista del Reducido

Atento Colón: Armenio le ganó a Argentino de Merlo y es finalista del Reducido

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados por EPE para este jueves

Estamos evaluando si Úbeda seguirá siendo el DT de Boca

"Estamos evaluando si Úbeda seguirá siendo el DT de Boca"

Ovación
El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: Quiero llevar al club al lugar que merece

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: "Quiero llevar al club al lugar que merece"

José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles