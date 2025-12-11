Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 11 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, reformas en subestación, reemplazo de conductores, reemplazo de postes y despeje de electroductos, i nterrumpirá el servicio este jueves 11 de diciembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAN JOSÉ del RINCÓN

• 7 a 10 en la zona de: Teniente Loza, Blas Parera, Neuquén y Chubut

• 7.30 a 11.30 en la zona de: Neuquén, 12 de octubre, Storni y Hermanos Figueroa

• 9 a 11 en la zona de: Cafferata entre Hugo Wast y Gorriti

• 9 a 13 en la zona de: Berutti, Cafferata, Pasaje Santa Fe y Piedrabuena

• 10 a 12 en la zona de: avenida Galicia, Mitre, Necochea y J.P. López

• 12 a 13 en la zona de: Castelli, Espora, Alberdi y Lavalle

SANTO TOMÉ

• 7 a 9 en la zona de:

- Chile, Necochea, Pueyrredón y Bieler Hass

- Roverano, Centenario, Libertad y Chapeaurouge

- Vélez Sarsfield, San Martín, Obispo Gelabert y Hilario Sabroso.

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 7 a 11 en la zona de: Callejón Pintos, entre RP1 y arroyo Ubajay

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

