Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 18 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

18 de diciembre 2025 · 07:01hs
Trabajos programados por EPE

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de conductores y mantenimiento, interrumpirá el servicio este jueves 18 de diciembre en SANTA FE

• 8 a 9 en la zona de: Estanislao Zeballos, Alberti, Gaboto y Azopardo

• 8 a 12 en la zona de: Callejón El Sable, Facundo Quiroga, Las Heras y doctor Zavalla

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe
