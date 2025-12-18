La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de conductores y mantenimiento, interrumpirá el servicio este jueves 18 de diciembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este jueves
Corresponden al jueves 18 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
18 de diciembre 2025 · 07:01hs
• 8 a 9 en la zona de: Estanislao Zeballos, Alberti, Gaboto y Azopardo
• 8 a 12 en la zona de: Callejón El Sable, Facundo Quiroga, Las Heras y doctor Zavalla
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
