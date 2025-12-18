Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 18 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de conductores y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este jueves 18 de diciembre en SANTA FE

• 8 a 9 en la zona de: Estanislao Zeballos, Alberti, Gaboto y Azopardo

• 8 a 12 en la zona de: Callejón El Sable, Facundo Quiroga, Las Heras y doctor Zavalla

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

