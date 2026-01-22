Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 22 de enero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, despeje de electroductos, y reemplazo de transformador, i nterrumpirá el servicio este jueves 22 de enero en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO y ARROYO LEYES

• 0 a 6 en la zona de: Hipólito Yrigoyen, Irigoyen Freyre, San Jerónimo y 25 de mayo

• 7 a 10 en la zona de:

- General Paz, Obispo Boneo, Ayacucho y Almirante Brown

- Santiago del Estero, Suipacha, 9 de julio y Urquiza

SANTO TOMÉ

• 6.30 a 7.30 en la zona: Azcuénaga, Entre Ríos, Santa Fe y Tucumán

• 10 a 12 en la zona:

- Candioti, Storni, Alberdi y López y Planes

- Balcarce, 12 de septiembre, Vélez Sarsfield y 1 de mayo

SAUCE VIEJO

• 10 a 12 en la zona: RN11, San Martín, Córdoba y Uruguay

ARROYO LEYES

• 8 a 10 en la zona: Santa Rosa, calle 39, calle 48 y calle 42

