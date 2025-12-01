Cortes programados por EPE para este lunes

Corresponden al lunes 1 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Monte Vera

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento y mantenimiento de subestación i nterrumpirá el servicio este lunes 1 de diciembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO Y MONTE VERA

• 8 a 9 en la zona de: Larrea, Bernardo de Irigoyen, Aguado y French

• 8 a 10 en la zona de: López y Planes, Iturraspe, Luciano Molinas y Saavedra

• 9 a 12 en la zona de: Blas Parera, Florencio Fernández, Beruti y Piedrabuena

• 10 a 13 en la zona de:

- Risso, Obispo Boneo, Santiago de Chile y doctor Zavalla

- Callejón El Sable, Misiones, Gobernador Freyre y Saavedra

- Aristóbulo del Valle, Rivadavia, Regimiento 12 de Infantería y Pavón

• 14 a 18 en la zona de:

- Juan de Garay, Salta San José y Solís

- Facundo Zuviria, Agustín Delgado, Milenio de Polonia y Gobernador Freyre

- Juan de Garay, Zazpe, doctor Zavalla y San Juan

SANTO TOMÉ

• 8.30 a 11.30 en la zona de:

- 12 de septiembre, Aristóbulo. del Valle, Iriondo y Belgrano

- Derqui, Hernandarias, Macia y Belgrano

• 10.30 a 13.30 en la zona de: Tucumán, calle 14, 4 de enero y Azcuénaga

• 14 a 18 en la zona de: Lavalle, Mauri, JJ Paso y Mosconi

SAUCE VIEJO

• 10.30 a 13.30 en la zona de: RN11, Uriburu, Gálvez y Juárez Celman

• 14 a 18 en la zona de: calle 18, Entre Ríos, calle 16 y Moreno

MONTE VERA

• 6 a 8 en la zona de: Zona urbana de la localidad de Monte Vera y Ángel Gallardo (no afecta loteos Praderas y Chaquito)

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

