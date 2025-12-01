La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento y mantenimiento de subestación interrumpirá el servicio este lunes 1 de diciembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO Y MONTE VERA
Cortes programados por EPE para este lunes
Corresponden al lunes 1 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Monte Vera
SANTA FE
• 8 a 9 en la zona de: Larrea, Bernardo de Irigoyen, Aguado y French
• 8 a 10 en la zona de: López y Planes, Iturraspe, Luciano Molinas y Saavedra
• 9 a 12 en la zona de: Blas Parera, Florencio Fernández, Beruti y Piedrabuena
• 10 a 13 en la zona de:
- Risso, Obispo Boneo, Santiago de Chile y doctor Zavalla
- Callejón El Sable, Misiones, Gobernador Freyre y Saavedra
- Aristóbulo del Valle, Rivadavia, Regimiento 12 de Infantería y Pavón
• 14 a 18 en la zona de:
- Juan de Garay, Salta San José y Solís
- Facundo Zuviria, Agustín Delgado, Milenio de Polonia y Gobernador Freyre
- Juan de Garay, Zazpe, doctor Zavalla y San Juan
SANTO TOMÉ
• 8.30 a 11.30 en la zona de:
- 12 de septiembre, Aristóbulo. del Valle, Iriondo y Belgrano
- Derqui, Hernandarias, Macia y Belgrano
• 10.30 a 13.30 en la zona de: Tucumán, calle 14, 4 de enero y Azcuénaga
• 14 a 18 en la zona de: Lavalle, Mauri, JJ Paso y Mosconi
SAUCE VIEJO
• 10.30 a 13.30 en la zona de: RN11, Uriburu, Gálvez y Juárez Celman
• 14 a 18 en la zona de: calle 18, Entre Ríos, calle 16 y Moreno
MONTE VERA
• 6 a 8 en la zona de: Zona urbana de la localidad de Monte Vera y Ángel Gallardo (no afecta loteos Praderas y Chaquito)
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
